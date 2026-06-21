مبابي على موعد مع إنجاز جديد في مواجهة العراق



أصبح كيليان مبابي نجم وقائد منتخب فرنسا على موعد مع إنجاز جديد في مسيرته الكروية، حين يشارك مع منتخب بلاده في مواجهة العراق، المقررة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، في فيلادلفيا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.



وستشهد المباراة دخول مبابي لنادي المئوية مع منتخب فرنسا، بعدما خاض 99 مباراة منذ ظهوره الأول مع منتخب بلاده في عام 2017.



ويعد مبابي الهداف التاريخي لفرنسا برصيد 58 هدفاً، بعدما سجل هدفين في فوز فرنسا على السنغال في الجولة الأولى، ليتجاوز صاحب الرقم القياسي السابق، أوليفييه جيرو.



وشارك مبابي أساسياً مع منتخب فرنسا في 84 مباراة دولية رسمية، فيما شارك في 25 مباراة ودية، ليصبح على بعد مباراة واحدة من مباراته الـ 100، مواصلاً ترسيخ مكانته ضمن أفضل لاعبي الكرة الفرنسية، وفي طريقه لحفر اسمه كأسطورة ضمن أساطير مثل زين الدين زيدان وتييري هنري وديديه ديشامب.



وتتضمن مباريات مبابي الدولية 15 مباراة مع فرنسا في 3 نسخ لكأس العالم، حيث كان الظهور الأول له في المونديال في عام 2018 في روسيا، ثم 2022 في قطر، سجل خلالها 14 هدفاً، بفارق هدفين خلف ميسي وميروسلاف كلوزه.



ويحتل مبابي المركز التاسع في قائمة أكثر لاعبي فرنسا خوضاً للمباريات الدولية، والتي يتصدرها هوغو لوريس بـ 145 مباراة، ويسبقه في القائمة مدربه الحالي في المنتخب ديديه ديشامب بـ 103 مباريات.



ويسعى النجم إلى قيادة فرنسا إلى تحقيق لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، وللمرة الثانية في مسيرته، بعدما توج بالكأس عام 2018، وبلغ النهائي في قطر، وهو ما يجعله يتفوق على العديد من الأساطير.