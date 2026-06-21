هولندا تنضم إلى نادي المئوية في المونديال

كتب منتخب هولندا صفحة جديدة في سجلاته بتاريخ كأس العالم، بعدما أصبح ثامن منتخب يدخل نادي الـ100 هدف في المونديال، وذلك خلال فوزه العريض على السويد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وفازت هولندا على السويد بنتيجة كاسحة بخمسة أهداف مقابل هدف، على ملعب هيوستن، وهو الفوز الذي أدخل منتخب «الطواحين» إلى قائمة المئوية المونديالية.

وجاء الهدف الثاني لهولندا في المباراة، والذي سجله اللاعب برايان بروبي، ليصبح الهدف رقم 100 للمنتخب البرتقالي طوال مشاركاته في كأس العالم.

وأصبح المنتخب الهولندي ثامن منتخب يصل إلى هذا الإنجاز، وفقاً لشبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، حيث رفع رصيده بعد الخماسية إلى 103 أهداف في المونديال.

وانضم المنتخب الهولندي إلى قائمة تضم كبار المونديال، حيث يتصدر المنتخبان البرازيلي والألماني قائمة المنتخبات الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم بـ241 هدفاً للبرازيل و241 هدفاً لألمانيا، وذلك بعد الجولة الثانية في النسخة الحالية، حيث فازت البرازيل على هايتي بثلاثية، وتغلبت ألمانيا على كوت ديفوار 2-1.

ويأتي خلف البرازيل وألمانيا، الأرجنتين بـ155 هدفاً، وفرنسا بـ139 هدفاً، وإيطاليا بـ128 هدفاً، وإسبانيا بـ108 أهداف، وإنجلترا بـ104 أهداف، ثم هولندا بـ103 أهداف.