5 مساهمات في 65 دقيقة.. أونداف البديل الذهبي لـ«الماكينات»

فرض دينيس أونداف نفسه واحداً من أبرز نجوم المنتخب الألماني في كأس العالم 2026، بعدما واصل تقديم أرقام استثنائية جعلته حديث المونديال، مؤكداً قيمته الكبيرة كبديل ذهبي، وأنه ضمن قائمة الأفضل في البطولة بخمس مساهمات تهديفية.

وقاد أونداف عودة ألمانيا أمام كوت ديفوار بتسجيله هدفي الفوز، رافعاً رصيده في البطولة إلى 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين، رغم مشاركته كبديل بإجمالي 65 دقيقة، بواقع 36 دقيقة أمام كوت ديفوار، و29 دقيقة أمام كوراساو.

وأثبت المهاجم الألماني قدرته على صناعة الفارق فور دخوله أرض الملعب، إذ يمتلك حاسة تهديفية عالية وتحركات ذكية داخل منطقة الجزاء، إلى جانب فاعليته الكبيرة في استغلال أنصاف الفرص.

وعزز أونداف أرقامه الدولية بصورة لافتة بعدما وصل إلى 9 أهداف و4 تمريرات حاسمة خلال 11 مباراة دولية فقط، وهو معدل تهديفي يضعه بين أكثر المهاجمين تأثيراً في الكرة الأوروبية حالياً.

واستعاد اللاعب بريقه منذ رحيله عن تجربته المتواضعة مع برايتون، ليساهم في 88 هدفاً بين التسجيل والصناعة مع شتوتغارت ومنتخب ألمانيا، مؤكداً تطوره الكبير خلال السنوات الأخيرة.

وأثار تألق أونداف تساؤلات متزايدة حول قدرته على أن يصبح المهاجم الأول لألمانيا خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل امتلاكه مزيجاً من الفاعلية والهدوء أمام المرمى.

ويبحث المنتخب الألماني منذ سنوات عن مهاجم قادر على ترك بصمة هائلة على غرار الأساطير الذين قادوا هجوم «المانشافت» عبر الأجيال، وفي مقدمتهم ميروسلاف كلوزه ويورغن كلينسمان.