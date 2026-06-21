دي لافوينتي يكشف موقف لامين يامال من مواجهة السعودية

أكد لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، جاهزية فريقه التامة قبل مواجهة المنتخب السعودي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة بمرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واستهل منتخب إسبانيا، بطل أوروبا، مسيرته في المونديال الحالي بتعادل مخيب دون أهداف مع منتخب الرأس الأخضر، الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم، في حين افتتح منتخب السعودية مشواره بالتعادل 1-1 مع منتخب أوروغواي، لتتساوى المنتخبات الأربعة في رصيد نقطة واحدة.

وقال دي لافوينتي في المؤتمر الصحفي إن اللاعبين ينتظرون مباراة السعودية لتقديم أفضل أداء، بعد الظهور الباهت في بداية المشوار والتعادل أمام الرأس الأخضر.

وكشف مدرب إسبانيا أن نجمه الشاب لامين يامال متحمس للمشاركة في مباراة السعودية، لكنه لا يعرف عدد الدقائق التي يمكنه خوضها في اللقاء، مضيفاً: «نحن نقرر ما هو مناسب للفريق قبل المواجهة، وإذا استطاع البداية فهو أمر رائع، والأهم أنه عاد بجاهزية تامة، وسبق أن لعبنا بدون لامين يامال ولعبنا بشكل جيد».

وأضاف المدرب الإسباني: «مواجهة أخرى ويجب أن ننتصر، لا أحب الدراما فنحن لا نشعر بتوتر كبير أو ضغط أو أننا على حافة الانهيار، ربما شعرنا بخيبة أمل ولكن هذا قد يحفزنا لأننا فريق تنافسي».

وأوضح دي لافوينتي: «بسبب طريقة لعبنا نواجه منتخبات تدافع بكتلة منخفضة، كل فريق يختار طريقته في اللعب ويجب أن نلعب بسرعة أكبر، وهذا لم نفعله في مواجهة الرأس الأخضر، ويجب أن نفعله أمام المنتخب السعودي، نريد استعادة الحدة في الأداء».

وعن رأيه في المنتخب السعودي، قال مدرب المنتخب الإسباني: «المملكة العربية السعودية تحسنت على المستوى التنافسي، والمنتخب الوطني تحسن نظراً لمساهمة العديد من اللاعبين الكبار في الدوري، كما تطورت المنافسة والجوانب التكتيكية في الدوري السعودي، وبسبب هذه الخصائص استطاعوا الانتصار على الأرجنتين، يجب علينا تقديم أفضل أداء وإلا سنكون تحت الخطر، ويجب أن نحلل ذلك على المستوى الفردي والجماعي».