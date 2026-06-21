مدافع النرويج يشاهد ولادة نجله بالفيديو بسبب كأس العالم

رُزق ليو أوستيجارد، مدافع منتخب النرويج، بطفل، لكنه اضطر لمتابعة عملية ولادته عبر الفيديو بسبب وجوده مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

ولم يتمكن أوستيجارد، البالغ من العمر 26 عاماً، من الحضور شخصياً لانشغاله بالاستعداد مع المنتخب الإسكندنافي في الولايات المتحدة لمباراته الثانية في دور المجموعات أمام السنغال يوم الاثنين في نيوجيرسي.

وقال أوستيجارد إنه كان «مرهقاً للغاية» من المكالمة التي تلقاها في فندق المنتخب النرويجي بولاية كارولاينا الشمالية، لكنه وصف التجربة بأنها «كانت رائعة».

وأظهر مقطع فيديو نشره الاتحاد النرويجي لكرة القدم زملاءه في الفريق وهم يغنون ويصفقون له في الفندق احتفالاً بالمولود الجديد.

وسجل أوستيجارد هدفاً برأسية بعد وقت قصير من دخوله بديلاً في فوز النرويج 4-1 على العراق في افتتاح مشوارهما بكأس العالم، وأهدى الهدف لأحبائه، بعدما شكّل حرف «أ» بأصابعه، في إشارة إلى اسم شريكته أورورا.