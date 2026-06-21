ألمانيا تقلب الطاولة على كوت ديفوار في الوقت الضائع

حجزت ألمانيا مقعدها في دور الـ32 بكأس العالم 2026، بعدما انتزعت فوزاً مثيراً وقلبت تأخرها بهدف في الشوط الأول إلى انتصار 2-1 على كوت ديفوار، على ملعب بي إم أو فيلد بمدينة تورنتو الكندية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بدور المجموعات.

ورفعت ألمانيا رصيدها إلى 6 نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة، لتضمن التأهل إلى الدور المقبل، بينما تجمد رصيد كوت ديفوار عند 3 نقاط، لكنه لا يزال يملك فرصة قوية لبلوغ الدور التالي عندما يواجه منتخب كوراساو في الجولة الثالثة.

وبدأت ألمانيا المباراة بضغط هجومي مبكر، وكاد كاي هافيرتز أن يفتتح التسجيل برأسية في الدقيقة العاشرة، لكن الحارس فوفانا تصدى لها ببراعة.

وواصل المنتخب الألماني محاولاته عبر جمال موسيالا في الدقيقة 17 وفيليكس نميتشا في الدقيقة 21، لكن دون نجاح.

ونجح منتخب «الأفيال» في تشكيل خطورة واضحة على دفاع ألمانيا عبر التحولات السريعة والهجمات المرتدة، إذ سجل القائد فرانك كيسيه هدف التقدم في الدقيقة 30، مستغلاً عرضية من الجهة اليمنى أرسلها يان ديوماندي إلى داخل الشباك.

وألغى الحكم هدفاً لألمانيا بداعي ارتكاب مخالفة من موسيالا ضد أحد مدافعي كوت ديفوار، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الأفريقي.

وأجرى المدرب يوليان ناغلسمان عدة تغييرات مع بداية الشوط الثاني، كان أبرزها إشراك أنطونيو روديغر، ثم الدفع بنديم أميري ودينيس أونداف وجيمي ليفيلينغ، وهو ما منح ألمانيا أفضلية واضحة.

وأثمرت التبديلات عن هدف التعادل في الدقيقة 68، عندما حول أونداف عرضية جوشوا كيميش مباشرة إلى الشباك.

ورغم سيطرة ألمانيا في الدقائق المتبقية، شكلت الهجمات المرتدة لكوت ديفوار خطورة كبيرة، وكادت تخطف هدف الفوز في الدقيقة 88.

كما تألق فوفانا مجدداً في الدقيقة 89، عندما أنقذ مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة البديل براون.

وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة إلى التعادل، نجح البديل أونداف في خطف هدف الفوز في الوقت القاتل، وتحديداً في الدقيقة 94، ليهدي منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة.