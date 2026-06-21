مانويل نوير يكتب التاريخ في كأس العالم

دوّن حارس ألمانيا المخضرم مانويل نوير اسمه في سجلات تاريخ بطولة كأس العالم، بعدما انفرد بالرقم القياسي لأكثر حارس مرمى خوضاً للمباريات في تاريخ المونديال، بوصوله إلى مباراته الـ21، متجاوزاً الرقم السابق المسجل باسم الحارس الفرنسي هوغو لوريس.

ووصل نوير، البالغ من العمر 40 عاماً، إلى هذا الإنجاز بعدما شارك مع «المانشافت» في مباراة كوت ديفوار بالجولة الثانية من دور المجموعات، ليعزز مكانته كأحد أبرز حراس المرمى في تاريخ اللعبة.

وكان نوير قد عادل رقم لوريس البالغ 20 مباراة، خلال مواجهة كوراساو في الجولة الأولى التي انتهت بفوز ألمانيا 7-1، قبل أن ينفرد بالصدارة في مباراة كوت ديفوار.

وخاض نوير 19 مباراة في 4 نسخ سابقة أعوام 2010 و2014 و2018 و2022، قبل أن يصبح في النسخة الحالية أكثر حراس المرمى مشاركة في تاريخ كأس العالم.

وشارك نوير في 6 مباريات خلال كأس العالم 2010، إذ خاض الحارس هانز-يورغ بوت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، قبل أن يشارك نوير في 7 مباريات بمونديال 2014، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 4 مواجهات، وساهم في تتويج ألمانيا باللقب، كما فاز بجائزة القفاز الذهبي.

أما في نسختي 2018 و2022، فقد شارك نوير في 3 مباريات بكل بطولة، قبل أن يودع المنتخب الألماني المنافسات من دور المجموعات في المرتين.

ويشار إلى أن نوير عاد من الاعتزال الدولي بناءً على رغبة المدير الفني جوليان ناغلسمان بعد تألقه في الموسم الأخير، ليشارك في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه.