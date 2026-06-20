بروبي تاسع لاعب هولندي يسجل ثنائية في مباراة واحدة بالمونديال

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بات بريان بروبي، مهاجم المنتخب الهولندي، اللاعب التاسع في تاريخ منتخب بلاده الذي يسجل هدفين في مباراة واحدة بكأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وبعد تسجيله هدف التقدم في الدقيقة الخامسة، نجح بروبي في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 17، حيث تلقى تمريرة من الجهة اليمنى من دينزل دومفريس، ليضع الكرة في الشباك.



وبعد ثنائية فوتر فيجورست في شباك الأرجنتين في دور الثمانية بالنسخة الماضية بقطر، كتب بروبي تاريخا جديدا للاعبين الهولنديين في مواجهة السويد. وتضم المجموعة السادسة منتخبي اليابان وتونس وهما يلتقيان صباح الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية.