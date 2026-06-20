كونيا يوضح سبب احتفاله بهدفه في هايتي بطريقة ركوب الأمواج

أوضح ماتيوس كونيا، مهاجم المنتخب البرازيلي، سبب احتفاله بطريقة ركوب الأمواج، بعد تسجيله هدفين في فوز منتخب بلاده 3 / صفر على هايتي في كأس العالم مساء الجمعة. وقال: أصبحت رياضة ركوب الأمواج جزءاً كبيراً من حياتي، فهي وسيلة للاسترخاء، لقد أصبحت جزءاً من روتيني اليومي، ويمكنني القول إنني أقضي وقتاً في متابعة رياضة ركوب الأمواج، بقدر ما أقضيه في متابعة كرة القدم.



ولا يعرف على وجه التحديد أين يمارس لاعب مانشستر يونايتد هذه الرياضة في شمال غربي إنجلترا، المعروف بأجوائه الممطرة، لكن احتفاله تحت أشعة الشمس، بدا منسجماً تماماً مع صورة راكب الأمواج.



وقال كونيا: إنه أحد أفضل الأيام في حياتي، فالجميع يحلم بتمثيل البرازيل في كأس العالم، والتفكير في أنني سجلت هدفين، وساعدت الفريق، يجعلني سعيداً للغاية. وأضاف: أنا في حالة من النشوة، لا بد أنني أحلم.



وفي النسخ السابقة من كأس العالم، كان تأهل البرازيل من دور المجموعات وبلوغها الأدوار المتقدمة، أمراً مسلّماً به داخل الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. لكن الأيام التي كان فيها المنتخب البرازيلي يضم أسماء أسطورية، مثل تشكيلات 1970 و1994 و2002، المتوجة باللقب، أصبحت من الماضي.



أما الآن، فيعتمد المنتخب على مجموعة من اللاعبين المميزين القادمين من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، على سبيل المثال، بينما يعد جناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور، النجم العالمي الأبرز في الفريق، خاصة بعد فوزه بجائزة «الأفضل» من فيفا لعام 2024. ويكفي المنتخب البرازيلي الحصول على نقطة واحدة أمام إسكتلندا يوم الأربعاء المقبل، لضمان التأهل إلى دور الـ 32.



وفي حال فشل المنتخب البرازيلي في الفوز بلقب كأس العالم هذا العام، فإن نسخة 2030، ستشهد أطول فترة صيام عن التتويج باللقب في تاريخ المنتخب، منذ إحرازه أول بطولة عام 1958.