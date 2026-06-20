الاستحواذ السلبي ونقص الخبرة يبددان طموحات تركيا وهايتي مبكراً



رسمت الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم أولى ملامح الانكسار لبعض الطموحات، معلنة مغادرة منتخبي تركيا وهايتي للبطولة رسمياً من الباب الضيق، في سيناريوهين مختلفين تماماً لكنهما يلتقيان في حتمية النهاية القاسية. وجاء هذا الخروج المبكر ليؤكد أن بريق الأسماء وحماس البدايات لا يشفعان أبداً في المحفل الكروي الأكبر، حيث تدفع أثمان الأخطاء التكتيكية وغياب النجاعة التهديفية فوراً ودون أي مجال للتعويض.



كانت الصدمة الأكبر متمثلة في المنتخب التركي، الذي دخل المسابقة محاطاً بتوقعات هائلة بوصفه أحد «الخيول السوداء» المرشحة للمنافسة، لكنه تحول إلى أول المغادرين بعد خسارتين متتاليتين أمام أستراليا وباراغواي في المجموعة الرابعة. وتلخصت الأزمة التركية في عقم هجومي غريب وتراجع مخيب في الفاعلية؛ فرغم امتلاك الفريق لمواهب استثنائية في صناعة اللعب وقدرته على فرض سيطرة مطلقة على مجريات اللعب تجاوزت نسبة ثمانين بالمئة في مواجهته الأخيرة، إلا أن الاستحواذ ظل سلبياً ودون أنياب حقيقية. عجز المدرب فينتشينزو مونتيلا عن إيجاد حلول تكتيكية مبتكرة لتفكيك التكتلات الدفاعية الصارمة للخصوم، واعتمد الفريق بشكل مفرط على الكرات العرضية العشوائية والتسديد غير الدقيق من مسافات بعيدة في ظل غياب المهاجم القناص القادر على ترجمة السيطرة إلى أهداف. وتضاعفت الأزمة بظهور هشاشة ذهنية واضحة، تجلت في استقبال هدف صاعق أمام باراغواي بعد مرور دقيقة واحدة فقط من انطلاق اللقاء، ما وضع اللاعبين تحت ضغط نفسي رهيب قادهم إلى التسرع والارتجال في الأمتار الأخيرة من الملعب، لتخرج تركيا برصيد صفر من النقاط والأهداف رغم ترسانة النجوم المتواجدة في تشكيلتها.

وعلى الجانب الآخر، جاء خروج منتخب هايتي من المجموعة الثالثة بعد خسارتين أمام اسكتلندا والبرازيل ليعكس واقعاً مختلفاً يتعلق بفجوة الإمكانيات ونقص الخبرة التراكمية، بدلاً من سوء التخطيط التكتيكي. هايتي، التي عادت إلى المسرح المونديالي بعد غياب دام لأكثر من نصف قرن، وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع فوارق بدنية وفنية شاسعة أمام مدارس كروية عريقة.

ورغم الروح القتالية العالية والحماس الواضح الذي أظهره اللاعبون، إلا أن نقص الاحتكاك بالبطولات الكبرى تسبب في ارتكاب أخطاء ساذجة في التمركز الفردي، مع ندرة واضحة في استغلال الفرص القليلة السانحة للتسجيل أمام مرمى المنافسين. في بطولات بهذا الحجم، يصبح إهدار الكرات الخطيرة أمام منتخبات بحجم البرازيل بمثابة حكم ذاتي بالإقصاء، حيث لا تتوانى الفرق الكبرى عن معاقبة أي تراجع أو هفوة دفاعية بضربات حاسمة لا يمكن العودة منها.



تترك مغادرة تركيا وهايتي المبكرة دروساً كروية بالغة الأهمية لجميع المنتخبات المشاركة؛ فالحالة التركية أثبتت بالدليل القاطع أن الاستحواذ والأسماء الرنانة لا تضمن الفوز أبداً دون وجود تنظيم هجومي صارم وحلول ذكية لاختراق الدفاعات المتكتلة، بينما أكدت الحالة الهايتية أن الشجاعة والروح القتالية، لا تكفيان وحدهما لسد فجوة الفوارق الفنية الكبيرة وغياب الخبرة المونديالية، لتطوى صفحة الفريقين مبكراً في نسخة مونديالية لا ترحم المتراجعين.