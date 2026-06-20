مشروب سحري يثبت أقدام حكم ألماني في المونديال

شهدت منافسات بطولة كأس العالم 2026 فصلاً جديداً من الإثارة والمواقف غير التقليدية، وكان بطلها هذه المرة الحكم الألماني فيليكس تسفاير خلال إدارته لمواجهة منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. فقبل دقائق معدودة من صافرة النهاية، حبس الحكم الألماني أنفاس الجماهير بسقوطه المفاجئ على أرضية الملعب إثر تعرضه لشد عضلي حاد، ما استدعى دخول الطاقم الطبي سريعاً لتقديم الإسعافات الأولية وسط ترقب كبير من اللاعبين، في مشهد نادر التكرار في البطولات الكروية الكبرى.

ولم تكن الإصابة وحدها هي ما لفت الأنظار، بل اللقطة التي تلتها وأثارت عاصفة من الجدل والتساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ التقطت كاميرات البث المباشر تسفاير وهو يتناول على عجل جرعة من زجاجة غامضة، وُصفت لاحقاً بـ«المشروب السحري»، وتمكن بعدها مباشرة من الوقوف على قدميه واستكمال ما تبقى من دقائق المباراة بكفاءة عالية وبشكل طبيعي، وكأن شيئاً لم يكن.

ودفع هذا الموقف المحللين والأطباء الرياضيين إلى توضيح طبيعة هذا السائل، مؤكدين أنه ليس مشروباً تقليدياً لتعويض الجفاف أو الطاقة، بل تركيبة طبية مكثفة ومخصصة للتعامل الفوري مع التشنجات العضلية المفاجئة، تعمل من خلال تحفيز مستقبلات عصبية معينة لتعطيل إشارات الألم وإيقاف انقباض العضلة في غضون ثوانٍ معدودة.

وبذلك، تنضم هذه الواقعة إلى قائمة الطرائف والغرائب التي تمنح المونديال نكهة خاصة، حيث لا تقتصر المفاجآت على اللاعبين فحسب، بل تمتد إلى قضاة الملاعب أيضاً.