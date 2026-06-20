باراغواي تسجل أسرع هدف في كأس العالم 2026



سجل ماتياس جالارزا، لاعب منتخب باراغواي، أسرع أهداف النسخة الحالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.





وجاء هدف جالارزا في الثانية 64، متفوقاً على الهدف الذي سجله في وقت سابق لاعب المغرب إسماعيل الصيباري في مرمى اسكتلندا، خلال مباراة المنتخبين بالمجموعة الثالثة.





وأطلق لاعب باراغواي تسديدة قوية من مسافة بعيدة سكنت شباك الحارس التركي، لتعلن تقدم المنتخب اللاتيني، الذي كان قد خسر مباراته الأولى بالمونديال أمام الولايات المتحدة 1-4.وكان منتخب تركيا قد خسر بدوره 0-2 أمام أستراليا لحساب المجموعة ذاتها.