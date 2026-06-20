مونديال 2026.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى منافسات مونديال 2026 2026 FIFA World Cup مع إقامة مجموعة من المواجهات المرتقبة التي تجمع منتخبات من قارات مختلفة في سباق محتدم نحو حصد النقاط وتعزيز فرص العبور إلى الأدوار الإقصائية.

وتشهد مباريات السبت وفجر الأحد اختبارات قوية لعدد من المنتخبات الطامحة إلى ترسيخ مكانتها في البطولة، حيث يلتقي المنتخب الهولندي بنظيره السويدي في مواجهة أوروبية مثيرة، بينما يشهد يوم الأحد ثلاث مباريات متنوعة تجمع ألمانيا بساحل العاج، والإكوادور بكوراساو، إلى جانب مواجهة مرتقبة بين تونس واليابان تحمل أهمية كبيرة لأحد ممثلي العرب في ظل الرغبة في محو آثار الخسارة القاسية في الجولة الأولى أمام السويد خماسية قاسية والعودة إلى المنافسة على بطاقة العبور للدور التالي.

مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

هولندا ضد السويد Netherlands vs Sweden

الساعة: 09:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 08:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1.

ألمانيا ضد ساحل العاج Germany vs Côte d'Ivoire

الساعة: 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات الإمارات، 11 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 2.

الإكوادور ضد كوراساو Ecuador vs Curaçao

الساعة: 4 فجر الأحد بتوقيت الإمارات، 3 فجرا بتوقيت السعودية ومصر.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1.

تونس ضد اليابان Tunisia vs Japan

الساعة: 8 صباح الأحد بتوقيت الإمارات، 7 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 2.