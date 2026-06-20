فينيسيوس يحصد جائزة رجل المباراة للمرة الثانية في مونديال 2026

اختير فينيسيوس جونيور، مهاجم منتخب البرازيل، رجل مباراة منتخب بلاده أمام هايتي في كأس العالم لكرة القدم.

وسجل فينيسيوس هدفاً وصنع آخر خلال الفوز 3-0 في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة في مونديال 2026.

وأحرز فينيسيوس هدف البرازيل الثالث في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وهو هدفه الثاني في البطولة، بعدما سجل أيضاً أمام المغرب في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، وحصل خلالها على جائزة رجل المباراة كذلك.

وصنع نجم ريال مدريد هدف البرازيل الثاني بتمريرة بينية لزميله ماتيوس كونيا، الذي انفرد بالمرمى وسجل، كما جاء الهدف الأول لـ«السيليساو» عن طريق كونيا أيضاً بعد متابعته لتسديدة فينيسيوس التي ارتدت من الحارس.