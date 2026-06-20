الصيباري يكشف سر قوة «أسود الأطلس» في كأس العالم

أكد إسماعيل الصيباري، نجم منتخب المغرب لكرة القدم، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام اسكتلندا، وتمكن من تحقيق الأهم بحصد النقاط الثلاث.

وواصل الصيباري هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ليقود منتخب المغرب لتعزيز آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية للمونديال.

وحقق منتخب المغرب انتصاراً ثميناً وصعباً 1-0 على منتخب اسكتلندا، مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026.

وتقمص الصيباري دور البطولة في المباراة، بعدما سجل هدف المنتخب المغربي الوحيد بعد مرور 70 ثانية فقط من انطلاق اللقاء الذي أقيم في بوسطن، ليصبح صاحب أسرع هدف عربي في تاريخ كأس العالم.

وكان الصيباري صاحب هدف المغرب الوحيد خلال التعادل 1-1 مع البرازيل في الجولة الافتتاحية للمجموعة، قبل أن يمنح منتخب «أسود الأطلس» انتصاره الأول في المونديال الحالي.

وقال الصيباري عقب المباراة في تصريحات إعلامية: «قدمنا مباراة جيدة أمام اسكتلندا، ونجحنا في تحقيق الأهم، وهو الفوز والحصول على النقاط الثلاث في اللقاء».

وأضاف: «سعيد بالهدفين اللذين سجلتهما في المونديال، لكن ما يسعدني أكثر هو حصد 4 نقاط وتصدر المجموعة قبل لقاء البرازيل وهايتي، ولا تزال تنتظرنا مباراة نطمح إلى الفوز بها أيضاً».

وشدد الصيباري على أن قوة منتخب المغرب تكمن في الروح الجماعية للاعبي الفريق، قائلاً: «لدينا جميعاً نفس الهدف، نلعب كمجموعة واحدة، نحن مثل العائلة».

وأكد اللاعب المغربي طموح المنتخب في مواصلة تحقيق الانتصارات، قائلاً: «نريد الفوز في كل مباراة، وسنواصل القتال في كل مواجهة في كأس العالم».

وتصدر منتخب المغرب، صاحب المركز الرابع في مونديال قطر 2022، ترتيب المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب اسكتلندا، وذلك قبل لقاء البرازيل، صاحب المركز الثالث بنقطة وحيدة، مع هايتي متذيلة الترتيب بلا نقاط في وقت لاحق.

ويلتقي منتخب المغرب، الذي يشارك للمرة السابعة في تاريخه بالمونديال والثالثة على التوالي، مع هايتي في الجولة الأخيرة للمجموعة، التي تشهد أيضاً مواجهة أخرى بين منتخبي البرازيل واسكتلندا.

ويأمل منتخب المغرب في التأهل لمرحلة خروج المغلوب بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

يشار إلى أنه تم توزيع المنتخبات الـ48 المشاركة في المونديال على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف إلى الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.