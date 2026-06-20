جونثان تاه: مواجهة بلد والدي في المونديال لحظة استثنائية

أعرب المدافع الألماني جونثان تاه عن حماسه الكبير لمواجهة منتخب كوت ديفوار، المقررة غداً ضمن منافسات كأس العالم 2026، مؤكداً أن اللقاء يحمل طابعاً خاصاً بالنسبة له بسبب ارتباطه العائلي بالبلد الأفريقي.

وقال تاه في تصريحات صحفية: «ستكون مباراة خاصة بالنسبة لي أمام كوت ديفوار، أنا متحمس جداً لها»، في إشارة إلى أن والده ينحدر من كوت ديفوار، بينما نشأ اللاعب ومثّل جميع الفئات السنية للمنتخب الألماني، قبل أن يصبح أحد العناصر الأساسية في دفاع المنتخب الأول.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة بالنسبة لمدافع ألمانيا، الذي سبق له التأكيد على ارتباطه بجذوره الإيفوارية رغم اختياره تمثيل ألمانيا دولياً، معتبراً أن مواجهة بلد والده في بطولة بحجم كأس العالم تمثل لحظة استثنائية في مسيرته الكروية.

ويترقب تاه مواجهة قوية بين المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الخامسة، في لقاء يسعى خلاله المنتخب الألماني لمواصلة نتائجه الإيجابية، بينما تطمح كوت ديفوار لتحقيق خطوة مهمة نحو التأهل إلى الدور التالي.