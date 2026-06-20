المغرب يواصل القفز عالمياً ويصل للمركز الخامس في تصنيف «فيفا»

واصل المنتخب المغربي التقدم في التصنيف العالمي للمنتخبات، الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد فوزه على منتخب اسكتلندا في بطولة كأس العالم 2026.

وحقق منتخب المغرب انتصاراً ثميناً وصعباً 1-0 على اسكتلندا، مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمونديال، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتقمص إسماعيل صيباري دور البطولة في المباراة، بعدما سجل هدف المنتخب المغربي الوحيد بعد مرور 70 ثانية فقط من انطلاق اللقاء الذي أقيم في بوسطن، ليصبح صاحب أسرع هدف عربي في تاريخ كأس العالم.

وبهذا الانتصار، واصل منتخب المغرب تقدمه في تصنيف «فيفا» أثناء المونديال، بعدما أصبح في المركز الخامس عالمياً، حسبما أفاد موقع «البطولة» المغربي، الذي أشار إلى أن المنتخب المغربي يحتل، وفق آخر تحديث لموقع «فيفا»، المركز الخامس عالمياً برصيد 1769 نقطة، متفوقاً على البرتغال صاحبة المركز السادس بـ1755 نقطة، وهولندا في المركز السابع بـ1749 نقطة.

وكان منتخب المغرب تقدم إلى المركز السادس عالمياً في تصنيف «فيفا»، عقب تعادله 1-1 مع منتخب البرازيل في الجولة الافتتاحية للمجموعة.

ويتربع منتخب المغرب، الذي حصل على المركز الرابع في مونديال قطر 2022، على صدارة ترتيب المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب اسكتلندا، وذلك قبل لقاء البرازيل، صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة، مع هايتي متذيلة الترتيب بلا نقاط.