كم نقطة تكفي لعبور دور المجموعات في كأس العالم 2026؟

بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة القدم إلى 48 فريقاً، لن يقتصر التأهل على صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الـ12 بالدور الأول، بل سيتأهل أيضاً أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

ومع اتضاح ملامح المنافسة تدريجياً في البطولة المقامة بكندا والمكسيك والولايات المتحدة، يبدأ استخدام الحسابات لمعرفة الحد الأدنى من النقاط المطلوبة للعبور إلى دور الـ32.

وتعد هذه المرة الثانية فقط التي تضم فيها بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» هذا العدد الكبير من المنتخبات، بعدما اقتصرت التجربة السابقة على كأس العالم تحت 17 عاماً التي أقيمت في قطر في نوفمبر الماضي.

لكنها ليست المرة الأولى التي تحصل فيها منتخبات أصحاب المركز الثالث في مرحلة المجموعات على فرصة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويعود تطبيق هذا النظام إلى كأس العالم 1986 في المكسيك، التي شهدت تأهل أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الست إلى أدوار خروج المغلوب، إلى جانب أصحاب المركزين الأول والثاني.

وجاء ذلك في فترة كان الفوز فيها يمنح نقطتين بدلاً من ثلاث، لكن دراسة شملت 38 بطولة من بطولات «فيفا» والبطولات القارية التي ضمت 24 منتخباً وأتاحت التأهل لأفضل أصحاب المركز الثالث، قدمت مؤشرات حول عدد النقاط المطلوبة للعبور.

كيف يتم حساب النقاط؟

5 نقاط:

لم يسبق أبداً أن احتل منتخب حصد خمس نقاط من مبارياته الثلاث في دور المجموعات مركزاً خارج المركزين الأول والثاني.

4 نقاط:

لم يحدث سوى مرتين فقط أن منتخباً حصد أربع نقاط واحتل المركز الثالث في مجموعته ولم يتأهل، وكانت كلتا الحالتين في بطولات كبرى؛ فقد احتلت النرويج المركز الأخير في مجموعتها في كأس العالم 1994 برصيد أربع نقاط، وكذلك كان حال أوكرانيا في بطولة أوروبا التي أقيمت في ألمانيا قبل عامين.

3 نقاط:

تبلغ نسبة نجاح المنتخبات التي تنهي مبارياتها في الدور الأول بثلاث نقاط أقل بقليل من 50%، لكن تلك المنتخبات كانت تتمتع جميعها تقريباً بفارق أهداف إيجابي.

أما الحصول على ثلاث نقاط مع فارق أهداف سلبي، فيقلص فرصة التأهل إلى معدل حالة نجاح واحدة من كل ثلاث.

وكان الاستثناء الوحيد منتخب النرويج في كأس العالم تحت 20 عاماً 2019، إذ خرج من البطولة رغم فارق أهداف إيجابي بلغ ثمانية أهداف، وشمل ذلك فوزاً بنتيجة 12-0 على هندوراس، عندما سجل إرلينغ هالاند تسعة أهداف.

وفي كأس العالم تحت 17 عاماً التي أقيمت في قطر بمشاركة 48 منتخباً، تأهلت أربعة منتخبات من أصل ستة منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعاتها برصيد ثلاث نقاط.

نقطتان:

في بطولتين فقط من البطولات التي شملتها الدراسة والتي يمنح فيها الفوز ثلاث نقاط، تمكن منتخب واحد من التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث بعدما حصد نقطتين فقط، وكانت المرة الثانية من نصيب تنزانيا في كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في المغرب.