المغرب يحقق أول انتصار عربي بأسرع هدف في مونديال 2026

حقق المنتخب المغربي فوزاً ثميناً بهدف دون رد على حساب نظيره الإسكتلندي في بوسطن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دور المجموعات، ليصبح أول منتخب عربي يحقق الانتصار في النسخة الحالية من كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى أربع نقاط ليضع قدماً في دور الـ32، بينما تجمد رصيد اسكتلندا عند ثلاث نقاط قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وكرر المغرب تفوقه على اسكتلندا في كأس العالم للمرة الثانية، بعدما سبق له الفوز في المواجهة التي جمعتهما بدور المجموعات في مونديال فرنسا 1998.

ورفع هذا الفوز عدد الانتصارات العربية في تاريخ كأس العالم إلى 17 انتصاراً، كما أصبح الانتصار السابع للمغرب في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وشهدت المباراة تسجيل أسرع هدف في مونديال 2026، بعدما افتتح إسماعيل صيباري التسجيل لـ«أسود الأطلس» بعد مرور 70 ثانية فقط، مستفيداً من تمريرة بينية متقنة من إبراهيم دياز أنهاها بتسديدة قوية في الشباك الإسكتلندية.

وفرض المنتخب المغربي أفضليته خلال معظم فترات اللقاء، خاصة في الشوط الأول الذي سيطر على مجرياته، وصنع عدة فرص محققة كاد أن يضاعف بها النتيجة.

وأنقذ الحارس الإسكتلندي مرماه من هدف ثان في الدقيقة 18، بعدما تصدى لكرة من أشرف حكيمي الذي تلقى تمريرة دقيقة من دياز داخل منطقة الجزاء.

وأهدر بلال الخنوس فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 36، بعدما قاد صيباري هجمة مرتدة سريعة قبل أن يسدد لاعب الوسط الكرة فوق العارضة.

وواصل المنتخب المغربي ضغطه مع بداية الشوط الثاني، وكاد صيباري يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 49، لكن تسديدته ارتدت من العارضة.

وتصدى الحارس الإسكتلندي لرأسية خطيرة من الخنوس في الدقيقة 52، محافظاً على آمال فريقه في العودة إلى المباراة.

وحاول المنتخب الإسكتلندي تعديل النتيجة خلال الدقائق المتبقية، ومرت أخطر محاولاته في الدقيقة 85 بسلام، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلناً انتصار المغرب وحصده ثلاث نقاط ثمينة.