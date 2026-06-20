أرقام قياسية لأغاني كأس العالم 2026 على المنصات الرقمية

حقق مشروع «فيفا ساوند» والألبوم الرسمي لكأس العالم 2026 نجاحاً لافتاً منذ انطلاق البطولة، بعدما تصدرت أغانيه قوائم الأكثر استماعاً ومشاهدة على المنصات الرقمية، في خطوة تعكس الدمج المتزايد بين كرة القدم والموسيقى والترفيه.

وشهدت حفلات افتتاح البطولة مشاركة نخبة من أبرز نجوم الموسيقى حول العالم، الذين يتجاوز إجمالي متابعيهم عبر مختلف المنصات الرقمية مليار شخص، ما ساهم في تعزيز الانتشار العالمي للألبوم الرسمي للبطولة.

وظهرت أغنيات «داي داي» لشاكيرا وبورنا بوي، و«دي إن إيه» التي تجمع أندريا بوتشيلي ودافيد جيتا وميغان ذي ستاليون وإيه جاي، إلى جانب «جيم تايم» لفيوتشر وتايلا، ضمن قائمة «شازام» لأفضل 200 أغنية عالمياً، بينما احتلت «جيم تايم» المركز الرابع في قائمة الأغاني الأكثر تداولاً خلال الأسبوع، حسبما أشار موقع «فيفا».

وحقق الألبوم الرسمي لكأس العالم 2026 منذ إطلاقه 336 مليون عملية استماع، كما احتل المركز الثالث في قائمة أفضل الألبومات الجديدة على منصة «سبوتيفاي» خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو. وتواصل أغنية «داي داي» تحقيق نجاح كبير، حيث جاءت ضمن قائمة أكثر 50 أغنية شعبية على المنصة.

أما على «يوتيوب»، فقد تجاوز إجمالي مشاهدات الأغاني والمقاطع الـ19 الخاصة بالألبوم 364 مليون مشاهدة، فيما تصدرت أغنيتا «داي داي» و«تشامبيونز» لصانع المحتوى والمغني آي شو سبيد قائمة أفضل 100 فيديو موسيقي عالمياً خلال الأسبوع.

وامتد نجاح «فيفا ساوند» إلى ما هو أبعد من منصات البث الموسيقي، إذ حققت 137 مادة مصورة من حفلات افتتاح البطولة نحو 463 مليون مشاهدة، بينما ساهمت اللقطات الحصرية ومنشورات ما وراء الكواليس في تقريب الجماهير من أجواء الحدث العالمي.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أن احتفالات جماهير كأس العالم لا تقتصر على المدرجات، بل تمتد إلى الغناء والرقص والتفاعل مع الموسيقى، مشيراً إلى أن النجاح الكبير الذي يحققه مشروع «فيفا ساوند» يؤكد أن البطولة أصبحت احتفالاً عالمياً يجمع بين كرة القدم والموسيقى والثقافة.