أول لاعب كرة قدم "يعمل عن بُعد" في كأس العالم!

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تصريحات مثيرة للجدل سخر فيها من استمرار استدعاء النجم نيمار دا سيلفا إلى صفوف المنتخب البرازيلي رغم غيابه عن المباريات بسبب الإصابة، واصفاً مهاجم سانتوس بأنه أول لاعب كرة قدم "يعمل عن بُعد" يتم اختياره للمشاركة في كأس العالم 2026.

وخلال فعالية رسمية أقيمت الجمعة في مدينة بيلو هوريزونتي، ردّ الرئيس البرازيلي على طفل أعرب عن إعجابه بنيمار وأمله في رؤيته متألقاً في المونديال، مازحاً: "نيمار لا يلعب حتى. إنه أول لاعب كرة قدم يعمل عن بُعد في العالم".

وأوضح الرئيس البرازيلي أنه استلهم هذا الوصف من تعليق متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يواصل مزاحه قائلاً: "بهذا المعدل، سنبني يوماً ما فريقاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويضم أحد عشر لاعباً من طراز بيليه".

وكان لولا قد وجّه، قبل المباراة الافتتاحية للبرازيل في البطولة، رسالة دعم للمدرب كارلو أنشيلوتي ولاعبيه، داعياً إياهم إلى اللعب بـ"القلب والعزيمة" وتمثيل الشعب البرازيلي بأفضل صورة.

غير أن الرئيس عاد إلى نبرة الدعابة بعد تعادل البرازيل في مباراتها الأولى، حيث اقترح مازحاً خلال حديثه مع الصحفيين أن تسعى البرازيل إلى ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوفها، قائلاً: "كنت أفكر في التعاقد مع ميسي للعب مع البرازيل".

في المقابل، يواصل نيمار برنامجه العلاجي بعد سلسلة من الإصابات أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة. وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن اللاعب سيبقى في نيوجيرسي لاستكمال المرحلة الأخيرة من التعافي، بدلاً من السفر مع المنتخب لخوض مباراته المقبلة.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة جديدة في مايو الماضي، بعد أشهر من تعافيه من إصابة خطيرة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي للركبة اليسرى، تعرض لها خلال مواجهة البرازيل وأوروغواي في تصفيات كأس العالم عام 2023.

ويثير استمرار غياب نيمار، البالغ من العمر 34 عاماً، تساؤلات حول قدرته على استعادة جاهزيته الكاملة والمشاركة الفاعلة مع المنتخب البرازيلي خلال مشوار كأس العالم 2026.