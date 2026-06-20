سقوط حكم مباراة أمريكا وأستراليا للإصابة بشد عضلي (فيديو)

شهدت مباراة الولايات المتحدة وأستراليا في كأس العالم 2026 حادثة نادرة وطريفة خطفت الأضواء خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وفازت الولايات المتحدة على أستراليا 2-0 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، لتتأهل رسمياً إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وسقط الحكم الألماني فيليكس تسفاير على أرض الملعب بينما كانت المباراة تتجه إلى نهايتها، بعد تعرضه للإصابة بشد عضلي.

واضطر الحكم إلى إيقاف اللعب مؤقتاً لتلقي العلاج، في الوقت الذي قام فيه أحد لاعبي المنتخب الأسترالي بمساعدة الحكم على تمديد ساقه والتخلص من الشد العضلي، قبل أن يستعيد قدرته على الحركة بشكل طبيعي.

وتفاعل الجمهور في المدرجات مع الموقف بالتصفيق والابتسامات، بينما انتشرت لقطة إصابة الحكم على منصات التواصل الاجتماعي.

ورغم أن الواقعة لم تستغرق سوى دقائق قليلة، فإنها تحولت إلى واحدة من أكثر اللحظات الطريفة في البطولة.

وأكمل تسفاير إدارة المباراة حتى صافرة النهاية، بعد تلقي العلاج اللازم، لتنتهي الواقعة كذكرى طريفة ستبقى عالقة في أذهان الحكم وعشاق الساحرة المستديرة.