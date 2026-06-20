الجزائر تصعد ضد التحكيم وتشكو مارتشينياك إلى «فيفا»

صرح متحدث باسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بأن الاتحاد قدم احتجاجاً رسمياً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بسبب قرارات الحكم البولندي شيمون مارتشينياك خلال مباراة الجزائر أمام الأرجنتين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة بكأس العالم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي انتهت بفوز منتخب «راقصي التانغو» 3-0.

ولم يعاقب الحكم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل ثلاثية في المباراة، على تدخل قوي ضد عيسى ماندي قائد منتخب الجزائر، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأرجنتين 1-0، ورأى بعض خبراء التحكيم أنه كان يستحق بطاقة حمراء.

كما أعرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن استيائه من عدم معاقبة أليكسيس ماك أليستر على ضربة بالمرفق، بالإضافة إلى حالة أخرى، فيما لم يصدر أي رد فعل من «فيفا» في البداية.

وعادة ما تكون فرص نجاح الاحتجاجات على القرارات التحكيمية في كرة القدم محدودة، لأن القرارات التقديرية للحكم لا يتم تعديلها بأثر رجعي من حيث المبدأ.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للتلفزيون الجزائري، نقلاً عن مصادر من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن الشكوى ارتكزت على ثلاث حالات تحكيمية رئيسية.

وتمثلت هذه الحالات في التدخل على قائد منتخب الجزائر عيسى ماندي، والذي رأى الاتحاد أنه كان يستوجب قراراً أكثر صرامة من حكم اللقاء أو مراجعة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

كما اشتكى الاتحاد من وجود تدخل بالمرفق على أنيس حاج موسى لاعب منتخب الجزائر، إضافة إلى التدخل على إبراهيم مازة، والذي اعتبره الاتحاد حالة تستحق المراجعة واتخاذ الإجراءات الانضباطية المناسبة.

ويتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط، بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه منتخب النمسا المتساوي معه في الرصيد نفسه، فيما يتواجد المنتخب الجزائري في المركز الرابع دون نقاط.

ويلتقي منتخب الجزائر مع نظيره الأردني في مواجهة عربية خالصة بالجولة المقبلة للمجموعة، التي تشهد أيضاً مواجهة مهمة بين الأرجنتين والنمسا.