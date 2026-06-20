مباشر مباراة المغرب ضد إسكتلندا في كأس العالم 2026.. الموعد وكيفية المشاهدة

يسعى منتخب المغرب إلى قطع خطوة جديدة نحو التأهل لدور 32 من كأس العالم عندما يواجه إسكتلندا فجر اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من الدور الأول.

ويدخل المغرب المباراة بعد التعادل مع البرازيل في الجولة الأولى بهدف لكل منهما، بينما فازت إسكتلندا على هايتي بهدف.

تقام مباراة المغرب وإسكتلندا يوم السبت على ملعب "جيليت ستايديوم" في مدينة بوسطن في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت الإمارات والواحدة بتوقيت مصر والسعودية.

وتبث مباراة المغرب ضد إسكتلندا في كأس العالم 2026 مباشر عبر قنوات البث الناقلة

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