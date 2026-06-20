جوناثان ديفيد بعد «هاتريك» قطر: قادرون على تغيير صورة الكرة في كندا

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دخل المهاجم جوناثان ديفيد تاريخ كرة القدم الكندية بعدما قاد بلاده لتحقيق فوز قياسي وتاريخي على منتخب قطر بنتيجة 6/ صفر على ملعب «بي سي بليس» في فانكوفر ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2026، ليرفع المنتخب الكندي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن سويسرا.



ونجح ديفيد في تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» جاء الأول منها في منتصف الشوط الأول، قبل أن يضيف هدفين آخرين في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوطين الأول والثاني، ليصبح أول لاعب يسجل ثلاثية على أرضه في كأس العالم منذ الإنجليزي جيوف هيرست في نهائي مونديال 1966، كما انفرد بلقب الهداف التاريخي لكندا في بطولات كأس العالم متجاوزا بمفرده مجمل الأهداف التي سجلتها بلاده في تاريخ مشاركاتها السابقة في المونديال.



وقال ديفيد للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: هذه النتيجة وهذا الفريق يمثلان كل شيء بالنسبة لنا، حظينا بفرصة اللعب في كأس العالم من قبل ولكننا لم نفز بأي مباراة ولم نحصد أي نقطة، والآن حصلنا على نقطة في المباراة الأولى ثم حققنا الفوز في المباراة الثانية، وهذه خطوة عظيمة لما يمكننا القيام به في المستقبل، وما نحاول فعله وما تعنيه هذه النتيجة هو أننا قادرون على تغيير صورة كرة القدم في كندا».



جاء هذا التألق ليرد بشكل قاطع على الانتقادات التي طالت اللاعب قبل المباراة بسبب صيامه عن التهديف في آخر أربع مباريات دولية، وهو ما دفع مدرب كندا جيسي مارش للدفاع عنه بقوة قبل اللقاء قائلا «هذا الفتى سجل الكثير من الأهداف لصالحنا، وأعلم أن هناك بعض الانتقادات، ولكنه منذ وصولي يتصدر الفريق في الأهداف والتمريرات الحاسمة والأهداف المتوقعة وفي كل الفئات الهجومية، لقد سجل في أكبر المباريات ونحن نريده أن يسجل وقد فعل ذلك، وبحلول نهاية مسيرته سيكون لديه 60 هدفا أو أكثر، لذا عليكم ربط أحزمة الأمان والاستعداد».



وعلق ديفيد على تلك الانتقادات قائلا «حسنًا، إنها وظيفة المهاجمين أن يسجلوا الأهداف، وإذا لم أسجل فهناك انتقادات، وإذا سجلت فإن القصة تصبح مختلفة تماما».

وتستعد كندا لمواجهة سويسرا في الجولة الأخيرة بفانكوفر حيث يكفيها التعادل لضمان التأهل، لكن ديفيد أكد «كنا نعلم أن فارق الأهداف سيكون مهما والآن وضعنا أنفسنا في موقف جيد، وعلينا أن نتعامل مع مباراة سويسرا بنفس الطريقة التي تعاملنا بها مع المباراتين الماضيتين، وهذا يعني الحفاظ على التركيز والدخول بهدف واحد لا بديل عنه وهو محاولة تحقيق الفوز».