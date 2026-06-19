الرئيس الفخري لبايرن ميونخ ينتقد كأس العالم

انتقد الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ أولي هونيس، بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في أمريكا والمكسيك وكندا بشدة، والتي تصدرت عناوين الأخبار بسبب ارتفاع أسعار التذاكر.

وقال اللاعب السابق في الفريق البافاري و البالغ من العمر 74 عاما: أعتقد أن كأس العالم هذا يمثل فشلا ذريعا لكرة القدم. وأضاف: 2000 دولار لتذكرة في مكان عادي، أين سينتهي بنا الأمر مع هذا، أنا دائما أؤيد التسويق التجاري ولكن ليس بهذا الشكل، لن أدعمه بشراء التذاكر.



وأضاف هونيس إنه كان بإمكانه البقاء مجاناً خلال البطولة من خلال أحد معارفه في فلوريدا. وقال: لكن لم تكن لدي أي رغبة على الإطلاق في السفر لحضور كأس العالم، وحتى لو أردت ذلك، لكنت قد فقدت الاهتمام عندما تم إخباري بموقع المنزل الذي سأقيم فيه. وبحسب هونيس، فإن مكان الإقامة الذي تم عرضه كان على بعد خمس دقائق فقط من منزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارالاجو.