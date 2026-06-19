المصري أمين عمر حكماً لمواجهة الأرجنتين والنمسا



أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الأرجنتين والنمسا المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، في تكساس، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026. ويدير المباراة الحكم المصري، أمين عمر، ويعاونه على الخطوط محمود أبو الرجال «مساعد أول»، وأحمد حسام طه «مساعد ثان»، والإسباني اليخاندرو هرنانديز «حكم رابع».



والمباراة هي الظهور الثاني لأمين عمر في مونديال 2026، بعدما سبق وأدار لقاء كوريا الجنوبية والتشيك في الجولة الأولى.



وكان طاقم التحكيم المصري قد خطف الأضواء في الجولة الأولى وظهر بمستوى عال، وحصد على إشادة واسعة من الخبراء والمحللين.

يذكر أن، أمين عمر يشارك لأول مرة في كأس العالم، بعدما نجح خلال السنوات الأخيرة في فرض اسمه كواحد من أفضل الحكام العرب في المنطقة وقارة إفريقيا.