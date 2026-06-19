مذيعة شهيرة تعتذر لعائلة ميسي وقناتها تقيل المتورطين



قدمت الممثلة ومقدمة البرامج الأرجنتينية الشهيرة، فلورينسيا بينيا، اعتذاراً علنياً مؤثراً لعائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك على خلفية بثها تقريراً كاذباً يفيد بوفاة والده، خورخي ميسي، خلال بث مباشر عبر منصة «لوزو تي في» الرقمية، ما أحدث موجة غضب عارمة. وبناءً على ذلك، اتخذت إدارة القناة قراراً حاسماً بفصل جميع الموظفين المتورطين في تمرير هذه المعلومة الخاطئة، في حين أكد الطرفان أن الإعلامية الأرجنتينية أنهت تعاونها مع القناة بمبادرة شخصية منها فور وقوع الحادثة.



وأعربت فلورينسيا بينيا عن أسفها الشديد عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، كاتبة: «أطلب السماح من عائلة ميسي خلال هذا الظرف العصيب الذي يمرون به، كما أتخيل»، موضحة أن الخبر المفبرك تم تمريره إليها من قِبل فريق إعداد البرنامج أثناء الهواء مباشرة دون التثبت منه، كما نقلت وسائل إعلام محلية عنها تأكيدها لشعورها بـ «خجل عميق» إزاء ما حدث.



ومن جانبه، علق رئيس قناة «لوزو تي في» بغضب قائلاً إن ما حدث يثير غضبه بالقدر نفسه الذي أثار غضب الجمهور، مؤكداً أن هذا الخطأ لا يعكس شخصيته ولا يمثل القيمة الإعلامية التي تريد القناة تقديمها.



عقب انتشار الشائعة، أصدرت عائلة ميسي بياناً رسمياً لقطع الطريق أمام التكهنات، أكدت فيه أن خورخي ميسي يمر بوعكة صحية ويتلقى حالياً الرعاية الطبية اللازمة، معربة عن استيائها الشديد من غياب الحساسية والاحترام والخصوصية في التعامل مع مسألة عائلية حرجة.



وجاء في البيان: «في ضوء التقارير والشائعات والتكهنات التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة، تود العائلة التعبير عن استيائها العميق من غياب الحساسية والاحترام والخصوصية في تعامل بعض الأشخاص مع مسألة عائلية خاصة بحتة، وتود العائلة توضيح أن المقربين فقط هم من يمتلكون معلومات حقيقية ودقيقة بشأن حالة خورخي، ولذلك، فإن أي رواية أو تصريح أو معلومة لا تصدر مباشرة عن العائلة أو عبر قنواتها الرسمية لا ينبغي اعتبارها صحيحة أو موثوقة».



يُذكر أن خورخي ميسي كان قد غاب عن المباراة الافتتاحية لمنتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم أمام منتخب الجزائر، وهي المواجهة التي تألق فيها ليونيل ميسي بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» ليقود بلاده للفوز بثلاثية نظيفة، وبفضل هذا الهاتريك، نجح ميسي في معادلة الرقم القياسي للنجم الألماني ميروسلاف كلوزه، أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ المونديال برصيد 16 هدفاً.