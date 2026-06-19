لامين يامال يفخر بجذور الأجداد من المغرب وغينيا الاستوائية



خطف النجم الإسباني الشاب لامين يامال الأنظار مجدداً في كأس العالم 2026، لكن هذه المرة بعيداً عن مهاراته داخل المستطيل الأخضر، بعدما ظهر مرتدياً علمين إضافيين على حذائه، في رسالة رمزية تعكس اعتزازه بأصوله العائلية المتنوعة.



وحمل حذاء يامال علمَي غينيا الاستوائية والمغرب إلى جانب انتمائه لمنتخب إسبانيا، حيث يعود أصل والدته إلى غينيا الاستوائية، فيما ينحدر والده من المغرب. هذه اللفتة لاقت تفاعلاً واسعاً بين الجماهير ووسائل الإعلام، التي اعتبرتها تعبيراً صادقاً عن ارتباط اللاعب بجذوره الثقافية والعائلية.



ويُعد يامال من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، إذ أصبح رمزاً لجيل جديد من اللاعبين الذين يجسدون التنوع الثقافي في المجتمعات الأوروبية، ورغم اختياره تمثيل إسبانيا دولياً، فإنه لم يخفِ يوماً فخره بأصوله المغربية والغينية، وهو ما أكده من خلال هذه الرسالة البصرية التي ظهرت بوضوح خلال منافسات المونديال.



وتحمل هذه الخطوة أبعاداً إنسانية تتجاوز كرة القدم، إذ تعكس قصة لاعب نشأ بين ثقافات متعددة واستطاع تحويل هذا التنوع إلى مصدر قوة وإلهام، كما أنها تبرز كيف أصبحت المنتخبات الكبرى تضم نجوماً يحملون هويات وخلفيات مختلفة، في صورة تعكس طبيعة كرة القدم الحديثة والعالم المعاصر.



ومع استمرار تألقه في الملاعب، يواصل لامين يامال جذب الاهتمام ليس فقط بموهبته الاستثنائية، بل أيضاً بشخصيته ورسائله التي تؤكد أن الانتماء يمكن أن يجمع أكثر من وطن في قلب لاعب واحد، دون أن يتعارض ذلك مع إخلاصه للقميص الذي يدافع عنه داخل المستطيل الأخضر.