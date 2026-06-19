كين يكشف عن أفضل لحظاته بقميص منتخب إنجلترا



أعرب نجم المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، هاري كين، عن أمله في أن تصبح أغنية «ووند وول» بمثابة نشيد صيف إنجلترا، بينما يخطط المنتخب الإنجليزي لطريقه نحو التتويج بكأس العالم.



وبدأ المنتخب الإنجليزي مسيرته في المونديال بفوز مذهل 4 - 2 على المنتخب الكرواتي في مباراته الافتتاحية بالمجموعة الثانية عشرة التي أقيمت في دالاس يوم الأربعاء، حيث سجل كين هدفين ليعادل رقم جاري لينكر بتسجيل 10 أهداف في بطولات كأس العالم. واحتفل لاعبو المنتخب الإنجليزي أمام جماهيرهم بينما كانت أغنية «ووند وول» لفرقة أوايسس تعزف في أرجاء الملعب.



وقال كين، الذي كان متأثراً خلال الغناء الجماعي، إنه سيحتفظ بهذه اللحظة، ويريد من الجماهير مواصلة هذا الدعم بينما يسعون لتحقيق هدفهم بالفوز بكأس العالم.



وأضاف عبر برنامج «لايوزن دين»: «كانت تلك واحدة من أفضل لحظاتي على الإطلاق بقميص إنجلترا، وخاصة في بطولة كبرى».



وأضاف: «أعلم أنها لا تزال المباراة، ولا نريد المبالغة، لكن هذا الترابط العاطفي مع الجماهير يعني لنا الكثير، ونحن نعلم كم يعني لهم». وتابع: «نشعر بأنهم يدركون كم يعني لنا الأمر».



وأكد: «لدينا هذا الارتباط الآن، وتلك اللحظة تحديداً، عندما غنينا ووندر وول في الملعب والجميع كان يعرف الكلمات، كانت لحظة خاصة جداً». وأكمل: «كأول مباراة، كان من الرائع أن نحظى بهذا الدعم الكبير، ونحن نعلم أن الأجواء في الوطن مشابهة». وأكمل: «نعلم أن الكثير من الجعة كانت تُسكب في تلك الليلة، لأنها مباراة مسائية، ونحن نحب هذا النوع من الأجواء».

وقال: «جميع اللاعبين من مشجعي المنتخب، نشأنا ونحن نشاهد إنجلترا، ونعرف تلك الأجواء جيداً، والآن وجودنا في هذا الجانب لا يعني أننا منفصلون عن الجماهير». وأكد: «يعني هذا فقط أننا نحاول منحهم لحظات خاصة مثلما حدث يوم الأربعاء، ونأمل أن نعيش المزيد منها».