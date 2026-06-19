هيمنة كونكاكاف تتواصل أمام منتخبات آسيا بالمونديال



عززت منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) تفوقها التاريخي أمام منتخبات آسيا في تاريخ المواجهات التي جمعتهما في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعدما حققت كندا والمكسيك انتصارين جديدين في نسخة 2026.



وكانت كندا قد حققت فوزاً بنتيجة قاسية على حساب المنتخب القطري 6-0، بينما تغلبت المكسيك على كوريا الجنوبية 1-0، ليرتفع رصيد منتخبات كونكاكاف إلى 11 انتصاراً في 13 مواجهة أمام منتخبات آسيوية عبر تاريخ البطولة.



ووفقاً لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، أظهر السجل التاريخي تفوقاً واضحاً لمنتخبات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، إذ حققت 11 فوزاً مقابل تعادل واحد وخسارة واحدة فقط، وهو ما يؤكد هيمنتها المطلقة في المواجهات المباشرة أمام ممثلي القارة الآسيوية.



وجاء التعادل الوحيد في هذه السلسلة خلال كأس العالم 2002، عندما تعادلت الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية بنتيجة 1-1 في دور المجموعات.



أما الخسارة الوحيدة لمنتخبات كونكاكاف أمام منافس آسيوي فكانت في كأس العالم 1998، حين فازت إيران على الولايات المتحدة بنتيجة 2-1 في مباراة أقيمت ضمن منافسات دور المجموعات في فرنسا.



وينتظر أن تشهد كأس العالم الحالية مواجهات أخرى تجمع بين منتخبات من الكونكاكاف أمام منتخبات آسيوية، حيث تلتقي الولايات المتحدة مع استراليا، مساء اليوم، الجمعة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.