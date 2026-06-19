بعد ثلاثية ميسي المدوية.. صورة تايسون بقميص مارادونا تشعل جدلاً واسعاً

أعاد أسطورة الملاكمة الأمريكية مايك تايسون لفت الأنظار إلى علاقته الخاصة بكرة القدم الأرجنتينية، بعدما نشر صورة له مرتدياً قميص منتخب الأرجنتين يحمل توقيع الأسطورة الراحل دييغو مارادونا، وذلك بالتزامن مع الأداء الاستثنائي الذي قدمه ليونيل ميسي في افتتاح مشوار منتخب بلاده بكأس العالم 2026 أمام الجزائر.

وجاء منشور تايسون عبر منصة "إكس" مرفقاً برمز تعبيري لكرة القدم فقط، إلا أن توقيته أثار تفاعلاً واسعاً بين الجماهير، خاصة أنه تزامن مع تألق ميسي اللافت خلال فوز الأرجنتين على الجزائر بنتيجة 3-0، في مباراة سجل خلالها قائد "التانغو" الأهداف الثلاثة لمنتخب بلاده.

وشهدت المباراة عودة ميسي إلى صدارة المشهد في البطولة، بعدما قاد منتخب الأرجنتين لتحقيق بداية قوية في كأس العالم، كما رفع رصيده إلى 16 هدفاً في تاريخ مشاركاته المونديالية، معادلاً الرقم المسجل باسم الهداف الألماني التاريخي ميروسلاف كلوزه.

قميص يحمل ذكرى خاصة مع مارادونا

وتعود قصة القميص الذي ظهر به تايسون إلى عام 2005، عندما حل ضيفاً على برنامج "La Noche del 10" الشهير الذي كان يقدمه دييغو مارادونا، وخلال تلك الزيارة، حصل بطل العالم السابق للوزن الثقيل على قميص منتخب الأرجنتين موقّعاً من النجم الراحل.

ومع مرور السنوات، أصبح ذلك القميص واحداً من أشهر مقتنيات تايسون الرياضية خارج عالم الملاكمة، نظراً لقيمته الرمزية وارتباطه بأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

أمنية قديمة مرتبطة بميسي

ولم يكن اختيار تايسون لهذه الصورة في هذا التوقيت أمراً عابراً بالنسبة للكثير من المتابعين، إذ سبق أن نُسب إليه تصريح في عام 2022 أكد فيه أنه إذا أتيحت له فرصة لقاء ليونيل ميسي، فإنه سيطلب منه التوقيع على القميص نفسه الذي يحمل توقيع مارادونا.

وتتمثل أمنية تايسون في أن يجمع القميص توقيعي اثنين من أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم الأرجنتين، وهما مارادونا وميسي، في قطعة تذكارية واحدة تحمل قيمة تاريخية استثنائية.

مقارنة لا تنتهي بين أسطورتي الأرجنتين

وأعاد منشور تايسون إلى الواجهة المقارنات المستمرة بين مارادونا وميسي، وهي المقارنات التي لطالما شغلت جماهير كرة القدم حول العالم.

فبينما ارتبط اسم مارادونا بقيادة الأرجنتين إلى لقب كأس العالم 1986 وصناعة واحدة من أكثر القصص الأسطورية في تاريخ اللعبة، نجح ميسي في بناء إرثه الخاص عبر سنوات طويلة من التألق، محققاً العديد من الألقاب الفردية والجماعية، إلى جانب تحطيمه سلسلة من الأرقام القياسية على المستويين المحلي والدولي.

وفي الوقت الذي واصل فيه ميسي كتابة فصل جديد من مسيرته المونديالية بثلاثيته في شباك الجزائر، بدا منشور تايسون وكأنه رسالة رمزية تربط بين جيلين من عظماء الكرة الأرجنتينية عبر قميص واحد يحمل توقيع مارادونا اليوم، وينتظر - بحسب أمنية صاحبه - توقيع ميسي في المستقبل.

وبذلك، تحولت صورة بسيطة نشرها بطل الملاكمة السابق إلى حديث متداول بين الجماهير، ليس فقط بسبب تألق ميسي في كأس العالم، بل لأنها أعادت التذكير بحلم قديم يجمع بين اثنين من أعظم الأسماء في تاريخ كرة القدم العالمية.