قطر تدخل سجلات الهزائم الثقيلة للعرب في المونديال

كانت الجماهير العربية على موعد مع هزيمة قاسية للمنتخب القطري في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 أمام المنتخب الكندي.

وخسر منتخب قطر 0-6 أمام كندا، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمونديال، الذي يقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأصبحت تلك الخسارة ثاني أقسى هزيمة تتعرض لها المنتخبات العربية في كأس العالم، منذ انطلاق نسختها الأولى عام 1930، حيث لا يزال منتخب السعودية يحتفظ بالرقم القياسي لأكبر هزيمة يتعرض لها منتخب عربي في المونديال، عندما خسر 0-8 أمام منتخب ألمانيا في دور المجموعات بنسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

وجاءت خسارة منتخب السعودية 0-5 أمام روسيا في المباراة الافتتاحية لنسخة مونديال 2018 في المركز الثالث بقائمة أكبر الهزائم التي تعرضت لها المنتخبات العربية في كأس العالم.

وتأتي هزيمة منتخب قطر الموجعة بعد أيام قليلة من الخسارة القاسية التي تعرض لها المنتخب التونسي 1-5 أمام نظيره السويدي في مستهل مبارياته بالمجموعة السادسة في النسخة الحالية للمونديال، والتي تسببت في رحيل صبري اللموشي من تدريب منتخب «نسور قرطاج»، وتعيين الفرنسي هيرفي رونار خلفاً له.