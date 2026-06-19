انتصار تاريخي لكندا بسداسية قاسية في شباك قطر

حققت كندا فوزاً تاريخياً بنتيجة عريضة 6-0 على حساب قطر، على ملعب بي سي بليس في فانكوفر، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات، مسجلة أول انتصار في تاريخها بكأس العالم.

ورفعت كندا رصيدها إلى أربع نقاط لتعتلي صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن سويسرا، بينما تلقت قطر ضربة موجعة بعد أداء باهت لم يرق إلى المستوى الذي ظهرت به في مباراتها الأولى.

وسجل أهداف اللقاء كايل لارين (16)، وجوناثان ديفيد «هاتريك» (29 و45+3 و90+2)، وناثان ساليبا (64)، ومحمد مناعي بالخطأ في مرماه (75).

ولعب المنتخب القطري بتسعة لاعبين بعد طرد همام الأمين (33) وعاصم ماديبو (54).

وبدأ المنتخب الكندي المباراة بضغط مكثف مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، وكاد أن يفتتح التسجيل مبكراً لولا تألق الحارس محمود أبو ندى، الذي أنقذ مرماه من هدف محقق بتصد رائع في الدقيقة السابعة.

لكن صمود الدفاع القطري لم يدم طويلاً، إذ افتتح كايل لارين التسجيل في الدقيقة 16، بعدما تابع كرة ارتدت من الحارس أبو ندى وأسكنها الشباك.

وواصل أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات اللعب، وأضاف جوناثان ديفيد الهدف الثاني في الدقيقة 29 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليسرى للمرمى القطري.

وتفاقمت معاناة قطر في الدقيقة 33 بعد طرد الظهير الأيسر همام الأمين إثر عرقلته أحد مهاجمي كندا، ليكمل «العنابي» المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل المنتخب الكندي النقص العددي وأضاف الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر جوناثان ديفيد، الذي تابع كرة داخل المنطقة ليحرز هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 45+3، منهياً الشوط الأول بتقدم مريح لأصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

وزادت متاعب المنتخب القطري في الشوط الثاني، إذ تلقى عاصم ماديبو بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 54 عقب تدخل على إسماعيل كونيه، ليجد المنتخب القطري نفسه مضطراً لإكمال اللقاء بتسعة لاعبين.

واستثمرت كندا التفوق العددي، وسجل البديل ناثان ساليبا الهدف الرابع من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 64.

وجاء الهدف الخامس في الدقيقة 75، عندما حول المدافع محمد مناعي الكرة بالخطأ في مرماه، قبل أن يكمل جوناثان ديفيد السداسية ويسجل الهدف الشخصي الثالث له في الدقيقة 90+2.