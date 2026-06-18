13 منتخباً تسعى إلى تأهل مبكر مع بداية الجولة الثانية لكأس العالم 2026



سوف تتأهل منتخبات عدة من كأس العالم إلى دور الـ32 من الأدوار الإقصائية بعد جولتين فقط هذا الأسبوع.



ويتزايد هذا الاحتمال بسبب تأهل أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، إضافة إلى الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الـ 12 في الدور الأول، ما يعني أن تحقيق فوزين يكفي لتجاوز دور المجموعات.



ويوجد 13 منتخباً بإمكانهم التأهل إلى دور الـ32 بعد جولتين من أصل ثلاث في دور المجموعات، وهي: المكسيك، كوريا الجنوبية من المجموعة الأولى، أسكتلندا من المجموعة الثالثة، الولايات المتحدة، أستراليا من المجموعة الرابعة، السويد من المجموعة السادسة، فرنسا، النرويج من المجموعة التاسعة، الأرجنتين، النمسا من المجموعة العاشرة، كولومبيا من المجموعة الحادية عشرة، بالإضافة إلى إنجلترا وغانا من المجموعة الثانية عشرة.



وفي المقابل ستكون هناك منتخبات أخرى مهددة بالخروج المبكر إذا لم تحصد أي نقاط بعد جولتين، لكن الحسابات أكثر تعقيداً، لأنها تعتمد على نتائج المجموعات الأخرى في ظل وجود فرصة للتأهل لأصحاب المركز الثالث.



وفي الجولات الأخيرة من المباريات إذا تساوى فريقان متنافسان في المجموعة في النقاط فسيتم اللجوء لعدد من المعايير لكسر هذا التعادل.



ويتصدر هذه المعايير أكبر عدد من النقاط المُحرزة في مباريات المجموعة بين الفريقين المتساويين، ثم ​​أفضل فارق أهداف في مباريات المجموعة بينهما، بعدها يتم اللجوء لمعيار ​​أكبر عدد من الأهداف المُسجلة في جميع مباريات المجموعة بين الفريقين المعنيين، ثم ​​أفضل فارق أهداف في جميع مباريات المجموعة، وأكبر عدد من الأهداف المُسجلة في جميع مباريات المجموعة.



وفي حالة التساوي بكل هذه المعايير سيتم اللجوء لتقييم سلوك الفريق سواء اللاعبين أو المدربين بناء على عدد الإنذارات والبطاقات الحمراء، بينما سيكون اللجوء للتصنيف العالمي هو آخر المعايير لكسر التعادل بين فريقين.



وسيتم تحديد أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث بناء على المعايير نفسها، وهي النقاط ثم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف، وعدد البطاقات الملونات، وأخيراً التصنيف العالمي.