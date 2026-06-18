المنتخب المصري يتوجه إلى كندا استعداداً لمواجهة نيوزيلندا في كأس العالم



قال إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، إن الفريق سوف يتوجه صباح الجمعة إلي مدينة فانكوفر الكندية استعداداً لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية للمجموعة السابعة بدور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026.



وقال إبراهيم حسن، الخميس: إن بعثة الفراعنة سوف تسافر من مطار سبوكين على متن طائرة خاصة يوفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات المشاركة في البطولة في رحلة طيران تستغرق ساعة.





وكان المنتخب المصري استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع بلجيكا بنتيجة 1 - 1 ضمن منافسات المجموعة السابعة، كما تعادلت نيوزيلندا مع إيران بنتيجة 2 - 2.



وتقام منافسات مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في أول نسخة تقام بمشاركة 48 منتخباً، حيث يتأهل لدور الـ32 الأول والثاني من كل مجموعة إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ 12.