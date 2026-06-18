بالفيديو.. «رقصة» جيان تشعل غرف ملابس «النجوم السوداء»



خطف أسطورة الكرة الغانية والنجم السابق، أسامواه جيان، الأضواء بعدما احتفل مع اللاعبين داخل غرف خلع الملابس عقب الفوز الدرامي على بنما في كأس العالم 2026.



وتداول رواد منصات ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاحتفالات لاعبي منتخب غانا عقب المباراة بمشاركة الهداف التاريخي السابق أسامواه جيان، وهم يؤدون رقصات حماسية داخل غرف الملابس بملعب تورونتو عقب الفوز التاريخي.



وتم تداول الفيديو على نطاق واسع، إذ حظي بإعجاب المتابعين، خصوصاً وانه شهد بعض الطرافة من جانب جيان.



وانتزع منتخب «النجوم السوداء» فوزاً قاتلاً وثميناً على حساب منتخب بنما بهدف نظيف، سجل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (90+5)، ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة، ومنح غانا ثلاث نقاط ثمينة.



وأحرز لاعب الوسط الشاب كالب ييرينكي (20 عاماً) هدف المباراة الوحيد بطريقة دراماتيكية، إثر متابعة لتمريرة عرضية متقنة من البديل براندون توماس أسانتي، ليسجل ييرينكي أخر هدف في تاريخ غانا بالمونديال داخل الوقت الأصلي، ويكسر الرقم السابق المسجل باسم أسامواه جيان ضد أمريكا عام 2010.



وعكست الرقصات العفوية حجم الضغوط الهائلة التي واجهها لاعبو غانا والمدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، بعد شوط أول سلبي عجز فيه الفريق عن تسديد أي كرة على المرمى، قبل أن تشتعل المدرجات وغرف الملابس بالفرحة عقب صافرة النهاية.



وأضفى ظهور جيان ببدلته الرسمية وتفاعله الراقص الحماسي مع اللاعبين فرحة من نوع خاص حظيت بإعجاب المتابعين.



واعتاد جيان منذ أن كان لاعباً الاحتفال بأهدافه برقصات مميزة تشبه رقصته في الفيديو التي جاءت بشكل طريف.



ويعد جيان الذي لعب في صفوف العين، وحصد لقب هداف دوري المحترفين الإماراتي، هداف غانا التاريخي في بطولات كأس العالم برصيد 6 أهداف، بعدما شارك في ثلاث نسخ للمونديال 2006 و 2010 و 2014.