بعد مراجعة ملايين المنشورات.. «فيفا» يحذف آلاف التعليقات المسيئة في كأس العالم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حذف آلاف التعليقات التحريضية التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاق بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ووفقاً لـ«فيفا»، تمت مراجعة 3.8 مليون منشور، وتم حذف 388 ألفاً منها، مقابل حذف 287 ألف منشور وتعليق في المونديال السابق، الذي استضافته قطر عام 2022.

وذكر «فيفا» أنه «تمت مراجعة أكثر من 250 مليون تعليق ومنشور، ووجد أن أكثر من 30 مليوناً منها مسيئة».

واجتمعت لجنة من الشخصيات البارزة في أتلانتا بولاية جورجيا، لوضع حلول للقضاء على خطاب الكراهية.

وكان من بين المشاركين الرئيس الليبيري السابق جورج ويا، اللاعب الأفريقي الوحيد الذي توج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، وميرسي أكيدي، لاعبة المنتخب النيجيري السابقة، وديفيد جيرسون، الحكم الأمريكي ومؤسس حركة «الحكام بحاجة إلى الحب أيضاً».

وقال ويا: «عندما أنظر إلى الماضي، لا أجد شيئاً قد تغير. لقد تعرضت للإهانات العنصرية في ذروة العنصرية، وما زلنا نتحدث عنها اليوم».

وأضاف: «لهذا السبب نناضل، ونسعى لتوعية الشباب لكي ينشأوا أفراداً رحماء، لا مجرد محبين للعبة. لا مكان للتمييز في مجتمعنا».