يرينكي يكسر رقم أسامواه جيان بعد 20 عاماً

دخل كاليب يرينكي، لاعب وسط منتخب غانا، التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما سجل هدف الفوز القاتل في شباك منتخب بنما في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليصبح أصغر لاعب يحرز هدفاً لبلاده في تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ونجح اللاعب الشاب في كسر التعادل السلبي الذي كان مسيطراً على مجريات اللقاء بملعب بي إم أو فيلد بمدينة تورونتو الكندية، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة في المجموعة الثانية عشرة.

وحطم يرينكي (20 عاماً و153 يوماً) الرقم القياسي الوطني الذي صمد لعشرين عاماً باسم المهاجم الأسطوري السابق للمنتخب الغاني أسامواه جيان، والذي كان يبلغ من العمر 20 عاماً و207 أيام عندما سجل أول هدف لغانا في تاريخ المونديال بشباك التشيك في نسخة عام 2006.

ويأتي محمد قدوس في المرتبة الثالثة بقائمة أصغر هدافي غانا في المونديال، حيث كان يبلغ من العمر 22 عاماً و118 يوماً عندما هز شباك كوريا الجنوبية في نسخة عام 2022.

كما أصبح يرينكي اللاعب العاشر في قائمة لاعبي غانا الذين سجلوا في المونديال، ليصل إجمالي أهداف بلاده في البطولة إلى 19 هدفاً.

وبهذه النتيجة، حصل منتخب غانا على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمونديال، ليتواجد في المركز الثاني بترتيب المجموعة بفارق الأهداف خلف منتخب إنجلترا المتصدر، المتساوي معه في الرصيد ذاته، عقب فوزه الكبير 4-2 على منتخب كرواتيا، متذيل الترتيب بلا نقاط.

وتلعب بنما مع كرواتيا في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة مرتقبة بين منتخبي إنجلترا وغانا في 23 يونيو/حزيران بمدينة بوسطن الأمريكية، قبل أن يختتم المنتخب الغاني مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة كرواتيا في 27 من الشهر ذاته.