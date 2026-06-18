كيروش بثقة بعد انتصار غانا: ننتظر الإنجليز

أكد البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب غانا، رضاه الكامل عن أداء لاعبيه بعد الفوز المتأخر على بنما، مشيداً بالشخصية القوية التي أظهرها اللاعبون في مواجهة صعبة ببداية مشوار كأس العالم، مؤكداً أنه ينتظر منتخب إنجلترا في الجولة المقبلة.

واقتنصت غانا فوزاً ثميناً بهدف متأخر في الدقيقة 95 في مرمى بنما، ليضع منتخب «النجوم السوداء» ثلاث نقاط مهمة في رصيده تقربه من التأهل لدور الـ32.

وقال كيروش في تصريحات لقناة «بي إن سبورتس» عقب اللقاء: «عانينا في بداية المباراة أثناء محاولتنا صناعة الفرص، وواجهنا صعوبات كثيرة أمام منافس منظم».

وأضاف: «نجحنا في التحسن تدريجياً خلال الشوط الثاني، وخطوة بخطوة فرضنا سيطرتنا على مجريات اللعب، وأنهينا المباراة بأفضل صورة ممكنة».

وأوضح المدرب البرتغالي أن نقطة التحول جاءت عندما بدأ لاعبو بنما يشعرون بالإحباط بسبب إهدار الفرص، وهو ما منح لاعبي غانا المزيد من الثقة للسيطرة على اللقاء.

وأشاد كيروش بعقلية لاعبيه، مؤكداً أنهم أظهروا شخصية رائعة في الأوقات التي احتاج فيها الفريق إلى القتال والكفاح لتحقيق النتيجة.

وعن المواجهة المقبلة أمام المنتخب الإنجليزي القوي، الذي ينتظر «النجوم السوداء»، ختم كيروش تصريحاته قائلاً بثقة: «نحن أيضاً ننتظرهم».

واحتفل كيروش بفرحة كبيرة مع الجماهير الغانية التي حضرت في مدرجات ملعب تورنتو بكندا.

يذكر أن كيروش يشارك في كأس العالم للمرة الخامسة من على الدكة الفنية، إذ يعد أحد أكثر المدربين ظهوراً في المونديال مع منتخبات جنوب إفريقيا وإيران وغانا.