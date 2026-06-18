غانا تخطف فوزاً قاتلاً أمام بنما

انتزع منتخب غانا فوزاً ثميناً 1-0 على حساب بنما بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدل الضائع، في افتتاح مشوارهما ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة بكأس العالم 2026 على ملعب تورونتو في كندا.

ونجح المنتخب الإفريقي، الذي يقوده المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش ويظهر في المونديال للمرة الخامسة، في حصد ثلاث نقاط غالية تعزز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل.

وسجل هدف اللقاء الوحيد كاليب يرينكي في الدقيقة 90+5.

وفرض منتخب بنما أفضلية نسبية خلال الشوط الأول، وكاد أن يفتتح التسجيل مبكراً عندما تصدى الحارس الغاني لورنس أتي-زيغي لمحاولة خطيرة في الدقيقة الثانية.

وطالب لاعبو بنما بركلة جزاء في الدقيقة 33 بعد احتكاك بين كريستيان مارتينيز وجيروم أوبوكو داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب، قبل أن تمر تسديدة أخرى للمنتخب الكاريبي فوق العارضة في الدقيقة 37.

وتحسن أداء غانا في الشوط الثاني وقدم المنتخب وجهاً مغايراً عن الشوط الأول، وأهدر جوردان آيو فرصة محققة للتقدم في الدقيقة 65 بعد تدخل دفاعي ناجح من راموس، فيما مرت رأسية موسكيرا بجوار القائم في الدقيقة 73.

وبينما بدت المباراة في طريقها إلى التعادل السلبي، احتسب الحكم ست دقائق وقتاً بدلاً من الضائع، وخطف المنتخب الغاني هدف الفوز عندما أرسل أسانتي عرضية أرضية من الجهة اليسرى قابلها كاليب يرينكي بتسديدة مباشرة إلى الشباك.

وبهذا الفوز حصدت غانا أول ثلاث نقاط في المجموعة، قبل مواجهتها المرتقبة أمام إنجلترا في الجولة الثانية، بينما تلتقي بنما مع كرواتيا.