كين يكشف سر انتفاضة إنجلترا أمام كرواتيا في كأس العالم

كشف هاري كين أن «رسالة» من مدربه توماس توخيل بين شوطي المباراة كانت مصدر إلهام لانتفاضة إنجلترا، حيث استهلت مشوارها في كأس العالم بفوز مثير للإعجاب بنتيجة 4-2 على كرواتيا.

وتعادل فريق توخيل بنتيجة 2-2 في الشوط الأول من مباراته الافتتاحية في المجموعة الثانية عشرة في دالاس، بعدما عادل مارتن باتورينا وبيتر موسى النتيجة عقب تقدم إنجلترا بهدفين سجلهما كين.

ورفعت إنجلترا من إيقاع اللعب بعد الاستراحة، وحققت فوزاً كبيراً بفضل هدفي جود بيلينغهام وماركوس راشفورد.

وقال كين، قائد إنجلترا، لقناة «آي تي في»: «أعتقد أن المباراة كانت بمثابة شوطين مختلفين. في الشوط الأول، كنا جيدين، لكنني شعرت بخيبة أمل كبيرة لتلقينا هدفاً بهذه الطريقة، وللتراجع الذي شهدناه».

وأضاف: «الفضل يعود إلى المدرب. لقد ألقى علينا كلمة بين الشوطين، قال فيها: إذا خسرنا، فقد خسرنا، لكننا خسرنا بطريقتنا الخاصة».

وتابع: «لقد رأيتم كيف بدأنا الشوط الثاني بكل قوتنا. لم يستطيعوا مجاراتنا، وهذا هو المستوى الذي يجب أن نحافظ عليه في كل مباراة».

واختتم حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «أُشيد بالجميع. المباراة الأولى في البطولة. نتيجة رائعة أمام فريق قوي».