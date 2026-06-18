«فيفا» يدعم مؤثرة كورية تعرضت للإساءة في كأس العالم

تلقت مؤثرة من كوريا الجنوبية دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لحضور مباراة منتخب بلادها ضد المكسيك، الخميس، في بطولة كأس العالم، بعدما تعرضت لإساءة عنصرية خلال مباراة بلادها الأولى أمام التشيك.

وتعرضت اليوتيوبر إينو كات، واسمها الحقيقي يون سو جين، للإساءة عندما اقترب منها مشجع مكسيكي ولوح بإشارة تمييزية أثناء تصويرها لقطات خلال مباراة كوريا الجنوبية ضد التشيك، التي أقيمت في جوادالاخارا ضمن منافسات الجولة الأولى.

وأكد «فيفا» أنه حظر حساب المشجع المكسيكي الخاص بحجز التذاكر، مؤكداً أن المشجع اعتذر عما فعله.

وقال «فيفا» في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسعدنا أن فريق إينو كات قبل دعوتنا لحضور مباراة المكسيك وكوريا يوم 18 يونيو/حزيران في جوادالاخارا».

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا التاريخ يتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، مضيفاً أن «فيفا» سيوجه رسالة احترام وتضامن بالتعاون مع فريق إينو كات.

واستنكر «فيفا» في بيانه العنصرية والكراهية والتمييز بكافة أشكالها، مؤكداً أنه لا مجال للسماح بمثل هذه التصرفات والسلوكيات في عالم كرة القدم أو كأس العالم أو في أي مكان في المجتمع.