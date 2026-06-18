المغرب يحقق أفضل تصنيف في تاريخه ويقفز للمركز السادس عالمياً

ارتقى المنتخب المغربي إلى المركز السادس عالمياً في التصنيف المباشر للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، محققاً أفضل ترتيب في تاريخه، وذلك عقب تعادل المنتخب البرتغالي مع نظيره الكونغولي الديمقراطي في مستهل مسيرتهما بكأس العالم 2026.

واستفاد «أسود الأطلس» من تعثر البرتغال، إذ أدى التعادل إلى خسارة المنتخب البرتغالي أكثر من 12 نقطة في التصنيف، ليتراجع من المركز الخامس إلى السابع عالمياً برصيد 1755.09 نقطة، بينما تقدم المنتخب المغربي إلى المركز السادس برصيد 1755.62 نقطة، متفوقاً بفارق 0.53 نقطة فقط، في حين صعد المنتخب البرازيلي إلى المركز الخامس.

ويُعد هذا الإنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة المغربية، إذ أصبح المغرب أول منتخب عربي يبلغ المركز السادس عالمياً في تصنيف فيفا، معززاً مكانته كصاحب أفضل تصنيف عربي على الإطلاق.

ورغم هذا الإنجاز، لا يزال المنتخب النيجيري يحتفظ بأفضل تصنيف لمنتخب إفريقي في التاريخ، بعدما وصل إلى المركز الخامس عالمياً في أبريل/نيسان 1994، مستفيداً من نتائجه المميزة آنذاك وتأهله إلى نهائيات كأس العالم.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المغربي مباراته الثانية في كأس العالم 2026 مساء الجمعة، عندما يواجه منتخب اسكتلندا متصدر المجموعة الثالثة، الذي استهل مشواره بالفوز على هايتي، بينما تعادل المغرب مع البرازيل في الجولة الأولى.