هاري كين يتفوق على نيمار ويقترب من بوشكاش وعلي مبخوت

رفع هاري كين رصيد أهدافه الدولية إلى 81 هدفاً بقميص منتخب إنجلترا، متجاوزاً النجم البرازيلي نيمار، الذي سجل 79 هدفاً مع منتخب بلاده، ليواصل قائد «الأسود الثلاثة» تعزيز مكانته بين أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم.

وسجل كين هدفين قاد بهما إنجلترا للفوز على كرواتيا 4-2 في مستهل مشوار بلاده في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة الثانية عشرة.

وبات كين يحتل المركز العاشر في قائمة الهدافين الدوليين عبر التاريخ، التي يتصدرها البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 143 هدفاً، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ120 هدفاً، ثم الإيراني علي دائي بـ108 أهداف.

ويأتي هذا الإنجاز في وقت يقود فيه مهاجم بايرن ميونيخ آمال المنتخب الإنجليزي في المنافسة على لقب كأس العالم، بفضل خبرته الكبيرة وقدرته المستمرة على هز الشباك في المباريات الحاسمة.

ويحتاج كين إلى ثلاثة أهداف لتجاوز رقم الأسطورة فيرينتس بوشكاش (84 هدفاً)، وخمسة أهداف لمعادلة رقم الهداف التاريخي للكرة الإماراتية علي مبخوت، الذي يحتل المركز الثامن في القائمة.

كما رفع هاري كين رصيد أهدافه في كأس العالم إلى 10 أهداف، سجلها في 3 نسخ، ليعادل رقم مواطنه وهداف كأس العالم 1986، غاري لينيكر، ويصبح ثاني لاعب إنجليزي يصل إلى هذا الرقم في تاريخ منتخب «الأسود الثلاثة».

ويمثل هاري كين أحد أهم عناصر القوة في تشكيلة المنتخب الإنجليزي، بعدما أثبت على مدار السنوات الماضية قدرته على صناعة الفارق أمام أقوى المنتخبات، ومع استمرار تألقه التهديفي تتزايد التوقعات بأن يلعب دوراً محورياً في مساعي إنجلترا لإنهاء انتظارها الطويل من أجل التتويج بالمونديال.

أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف الدولية:

البرتغالي كريستيانو رونالدو — 143

الأرجنتيني ليونيل ميسي — 120

الإيراني علي دائي — 108

الهندي سونيل تشيتري — 95

البلجيكي روميلو لوكاكو — 90

الإندونيسي مختار دهاري — 89

البولندي روبرت ليفاندوفسكي — 89

الإماراتي علي مبخوت — 85

المجري فيرينتس بوشكاش — 84

الإنجليزي هاري كين — 81

البرازيلي نيمار — 79