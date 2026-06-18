في ليلة تاريخية لكين.. إنجلترا تضرب كرواتيا برباعية مستحقة

استهل المنتخب الإنجليزي مشواره في كأس العالم بفوز مثير ومستحق على نظيره الكرواتي 4-2، على ملعب دالاس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية عشرة، ليحصد «الأسود الثلاثة» أول ثلاث نقاط في رصيدهم.

وقدم المنتخب الإنجليزي بقيادة هاري كين أداءً مقنعاً، ليؤكد جاهزيته وأنه واحد من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب المونديال.

وبدأت إنجلترا المباراة بقوة وحصلت على ركلة جزاء في الدقيقة 12 بعد مخالفة احتسبها الحكم على قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش داخل منطقة الجزاء.

وتصدى الحارس دومينيك ليفاكوفيتش للمحاولة الأولى من هاري كين، لكن الركلة أُعيدت، لينجح المهاجم الإنجليزي في التسجيل بالمحاولة الثانية.

ورغم الأفضلية الإنجليزية، أدركت كرواتيا التعادل في الدقيقة 36 عبر مارتن باتورينا، الذي أطلق تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس جوردان بيكفورد.

واستعاد المنتخب الإنجليزي تقدمه بعد ست دقائق فقط، عندما ارتقى كين لكرة عرضية وحولها برأسه إلى الشباك مسجلاً هدفه الشخصي الثاني.

لكن المنتخب الكرواتي رفض الاستسلام وأدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2 بعد شوط مثير.

وفرض المنتخب الإنجليزي أفضليته في الشوط الثاني، حيث دخل بقوة كبيرة وفرض ضغطاً هجومياً مكثفاً على الدفاع الكرواتي بحثاً عن استعادة التقدم مبكراً.

وأثمر الضغط الإنجليزي عن الهدف الثالث في الدقيقة 47 عندما استغل جود بيلينغهام هجمة منظمة ليضع الكرة في الشباك.

وكاد بيلينغهام أن يعزز النتيجة بعدها بدقيقة واحدة، لكن ليفاكوفيتش تألق وتصدى لتسديدته القوية من على حدود منطقة الجزاء.

وأجرى المنتخب الكرواتي تغييراً في الدقيقة 58 بخروج مودريتش، ليشارك ماتيو كوفاسيتش أملاً في تنشيط خط الوسط.

وكاد البديل ماريو باشاليتش أن يدرك التعادل في الدقيقة 76، لكن بيكفورد أنقذ مرماه من هدف محقق ليحافظ على تقدم منتخبه.

واستمر التألق بين الحارسين، بعدما حرم ليفاكوفيتش البديل مورغان روجرز من هدف محقق في الدقيقة 82 بعد انفراد صريح.

وأكد البديل ماركوس راشفورد فوز إنجلترا بعدما سجل الهدف الرابع في الدقيقة 85 بعد هجمة مرتدة سريعة، ليقضي على آمال كرواتيا في العودة.

وحافظ المنتخب الإنجليزي على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق فوزاً ثميناً ويضرب بقوة في بداية مشواره بالمونديال.