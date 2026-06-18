بيلينغهام يحطم رقماً قياسياً بمشاركته في مونديال 2026

سجل جود بيلينغهام لاعب منتخب إنجلترا اسمه في سجلات كرة القدم الأوروبية والعالمية، بعدما أصبح أصغر لاعب أوروبي يشارك في أربع بطولات كبرى مختلفة.

وبدأ بيلينغهام في التشكيلة الأساسية لمنتخب «الأسود الثلاثة» في مباراته الأولى في مونديال 2026 أمام منتخب كرواتيا، إذ حقق إنجازه بعمر 22 عاماً و353 يوماً، محطماً الرقم القياسي السابق في سن مبكرة

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وشارك بيلينغهام في بطولات كأس الأمم الأوروبية 2020 و2024، إضافة إلى كأس العالم 2022 و2026، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم كرة القدم الأوروبية.

وتقدم لاعب ريال مدريد على الألماني جمال موسيالا لاعب «المانشافت» الذي حقق الإنجاز ذاته بعمر 23 عاماً و108 أيام، والإسباني بيدري نجم «الماتادور» وبرشلونة بعمر 23 عاماً و202 يوم، فيما جاء البلجيكي جيريمي دوكو والإنجليزي مايكل أوين في المراكز التالية.



وحجز بيلينغهام مكانه كعنصر أساسي في تشكيلة منتخب إنجلترا في صن صغيرة بفضل موهبته وإمكاناته الفنية والبدنية الهائلة، بعدما أصبح أحد أبرز المواهب الإنجليزية في السنوات الأخيرة.

ويعول منتخب إنجلترا على بيلينغهام رفقة القائد هاري كين في تحقيق لقب كأس العالم للمرة الثانية بعد نسخة مونديال 1966.