رسالة مؤثرة من الإيفواري ديوماندي لشقيقته الراحلة

وجه الإيفواري يان ديوماندي رسالة مؤثرة إلى شقيقته روكسان التي توفيت العام الماضي عن عمر 15 عاماً، نُشرت خلال كأس العالم لكرة القدم، بدأ ديوماندي رسالته قائلاً: «عزيزتي روكسان، تذكري»، وهو يحاول استعادة ذكريات الطفولة بينهما في العاصمة أبيدجان، عندما توقعت أنه سيكون نجماً عالمياً. وجاء في الرسالة المنشورة مع صورة لهما سويا من مرحلة الطفولة «كنت تؤمنين بقدراتي دائماً، وأنني سأكون النسخة الجديدة من كريستيانو رونالدو، بينما سخر مني الجميع».



وأوضح ديوماندي «19 عاماً» أنه كتب هذه الرسالة قبل مشاركته في كأس العالم، لأنه لم يستطع التحدث عنها.وأشار الملعب هو المكان الوحيد حالياً الذي أشعر فيه بالهدوء والراحة أثناء الحديث معك، أتمنى لو كنت متواجدة هنا، لأقول لك لقد نجحنا». وقال ديوماندي إنه علم بوفاة شقيقته بعد أسابيع قليلة من مباراته الأول بقميص فريق ليجانيس الإسباني في مباراة ضد ريال مدريد في مارس 2025،

وانتقل ديوماندي من ليجانيس إلى لايبزيج الألماني، الذي تألق معه سريعا في الموسم الماضي، والآن بدأ مشاركته في أكبر بطولة كرة القدم بفوز على إكوادور، ويستعد لمواجهة ألمانيا يوم السبت المقبل، ساعيا لإثبات نفسه، واللعب من أجل شقيقته الراحلة.



وواصل ديوماندي حديثه إلى شقيقته الراحلة في الرسالة: «كل ما قلته تحقق، أخوك سيلعب لمنتخب كوت ديفوار مثل النجوم دروجبا ويايا توريه وجيرفينيو، وأوضح: لا أهتم بالبطولة كمبارة بل أعتبرها مسرح وفرصتي لأثبت للعالم توقعاتك لي، في كل مرة سأسجل هدفا، سأكون حريصا على أن يعرف الجميع اسمك حتى لا ينسوك أبداً.



واستطرد : قلت لي أيضا أنه بإمكاني أن أكون أفضل من كريستيانو، إذا رأيته هناك، سأسلم عليه نيابةً عنك، وأقسم لك سأحقق توقعاتك حتى قبل أن امتلك حذاء رياضيا، عندما كنت تقولي للجميع أخي سيكون الأفضل في العالم». وختم يان ديوماندي رسالته المؤثرة : سأثبت أنك كنت على حق أو سأموت أثناء محاولتي تحقيق ذلك».