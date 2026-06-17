سيمفونية المستطيل.. حين تسرق "الكلاسيكيات" قلب المونديال

هل تساءلت يوماً لماذا تتردد أصداء بافاروتي في خيالاتنا كلما اقتربت صافرة النهاية؟ في مونديال 2026، نكتشف أن كرة القدم ليست صنيعة القدم وحدها؛ بل هي ارتدادٌ لإيقاعات كلاسيكية تغلغلت في عروق اللعبة منذ أكثر من قرن.

فعندما تلمس الكرة الشباك، لا تطلق صرخة المشجعين فحسب، بل تُحرك صدىً كلاسيكياً يمتد من قصور 'فيينا' إلى مدرجات 'بوسطن'. إننا هنا لا نشهد مجرد مباريات، بل نحضر عروضاً أوركسترالية حية، حيث يمتزج عبقرية 'موزارت' و'شوستاكوفيتش' مع ضجيج البطولة لتشكيل هوية صوتية لا تموت؛ فنحن أمام وجهين لعملةٍ واحدة؛ كلاهما فنٌ محكومٌ بالتناغم، ومُتوجٌ باللحظة الحاسمة، كيف تحولت السمفونيات إلى نشيدٍ خفيٍ يكتب تاريخ كرة القدم بنوتاتٍ لا تُسمع بالأذن، لكنها تُشعرُ في كلِ نبضةٍ قلبٍ على أرض الملعب."

خلف الكواليس

لم تكن العلاقة بين الموسيقى والبطولة العالمية وليدة الصدفة؛ فالتاريخ يخبرنا أن مونديال 1998 كان شاهداً على استحضار إرثٍ يمتد لأكثر من قرن، حين أصبحت الألحان جزءاً من سردية البطولة. ففي عام 1898، قدّم إدوارد إلجار ما يُعد أول هتاف كروي مخصص من مؤلف موسيقي كبير بعنوان "لقد سدد الجلد نحو المرمى!"، احتفاءً بنادي "وولفرهامبتون".

ومنذ ذلك الحين، تلازم الإبداع الكلاسيكي مع صخب الملاعب، حتى وجدنا مؤلفين مثل ديمتري شوستاكوفيتش يكرسون جزءاً من حياتهم لعشق نادي "زينيت"، بل ويخلقون في باليه "العصر الذهبي" (1930) مقطوعة تعيد تجسيد الفوضى والدراما التي تحدث على أرض الملعب، بدءاً من صافرة الحكم وصولاً إلى جنون الكرة.

دراما الأوركسترا

اللحظة الفاصلة التي جعلت هذا الزواج الكلاسيكي-الكروي أبدياً كانت صيف عام 1990، حين تحولت مقطوعة "نيسون دورما" لبوتشيني—بأداء لوتشيانو بافاروتي—إلى أيقونة المونديال.

لقد تجاوزت هذه الأوبرا حدودها المسرحية لتصبح نشيداً للانتصار، حيث تعمد بافاروتي تمديد النوتة الأخيرة (سأنتصر) لأضعاف زمنها الأصلي، مخترقاً نوتة بوتشيني ليعانق لحظة التتويج. هذا الإرث لا يزال حياً اليوم؛ فمن سيمفونيات بروكنر التي تتردد أصداؤها في "الريف" الشهير لأغنية "جيش السبعة أمم"، وصولاً إلى التجارب الحديثة لأوركسترا {oh!} التي تعيد اكتشاف موزارت كعملية ارتجال جماعي، يتضح أن الملاعب لم تعد مجرد مساحات خضراء، بل هي مسارح كلاسيكية كبرى لا تكف عن عزف سيمفونيتها الخاصة.

إرثٌ متجدد

تمتد هذه العلاقة لتشمل فلسفة الأداء ذاتها، حيث تحول اللاعبون من رياضيين إلى فنانين على رقعة الميدان. لقد وصف النقاد حركات أساطير مثل زين الدين زيدان بأنها أقرب إلى "الباليه"، لدرجة أن الفنان أندريه هيلر والمخرج دوغلاس غوردون أنتجا فيلماً فنياً بعنوان "زيدان: بورتريه في القرن الحادي والعشرين"، حيث تم تصوير حركته بأسلوب سينمائي بطيء يتقاطع مع الإيقاعات الكلاسيكية الهادئة، ليظهر زيدان وكأنه مؤلف موسيقي يعزف سيمفونيته الخاصة بالكرة.

وقد تعززت هذه الرؤية الفنية مع أوبرا "زين الدين زيدان" للمؤلف أندريه هيلر، التي احتفت بـ"شعرية الجسد" في كرة القدم، محولةً مهاراته إلى نوتات بصرية تلامس عمق الوجدان الإنساني.

وفي سياقٍ موازٍ، أصبحت الموسيقى الباروكية هي "النشيد غير الرسمي" للهيبة الكروية؛ إذ يمثل نشيد دوري أبطال أوروبا، المقتبس من مقطوعة "زادوك الكاهن" للمؤلف جورج فريدريك هاندل، النموذج الأكثر إثارة للإعجاب في كيفية تطويع الموسيقى الكلاسيكية لصناعة هيبة لا تُقاوم. هذا العمل، الذي صِيغ في الأصل لتتويج الملوك، أصبح يُشعر اللاعبين والمشجعين اليوم بـ"جلال" اللحظة قبل ركلة البداية، وكأن المباراة طقسٌ ملكيٌ لا يقل أهمية عن تنصيب الحكام.

وتلعب الأناشيد الوطنية دوراً لا يقل شأناً؛ حيث اتجهت المنتخبات في المونديالات الأخيرة إلى استبدال النسخ الموسيقية التقليدية بتوزيعات أوركسترالية ضخمة، تُنفذ بدقة متناهية تحاكي "افتتاحيات الأوبرا" (Overtures). هذا الاختيار ليس عشوائياً، بل هو هندسة عاطفية تهدف إلى تهيئة الجماهير واللاعبين ذهنياً، ورفع مستوى الحماس والترقب إلى ذروته قبل انطلاق صافرة الحكم، محولةً الملاعب إلى قاعات أوبرا جماهيرية.

ولا يمكننا إغفال بصمة "الفصول الأربعة" لأنطونيو فيفالدي؛ فقد تحولت هذه المقطوعة الخالدة إلى رفيق دائم للحملات الترويجية للمونديال. لقد نجح المبدعون في توظيف تقلبات موسيقى فيفالدي لربط تغيرات "حالة المباراة" وتدفق اللعب بتغير فصول السنة؛ من ربيع المراوغة والبدايات، إلى شتاء الدفاع القاسي، وصولاً إلى صيف تسجيل الأهداف الملتهب.

وأخيراً، يظل "مارش النصر" للمؤلف جوزيبي فيردي الحارس الأمين لطقوس التتويج. فمنذ سنوات طويلة، وهذا اللحن الشامخ يُعد الخلفية الموسيقية الثابتة في معظم مراسم التتويج الرسمية. إن اختيار فيردي ليس مجرد تكريم لتاريخ الموسيقى، بل هو ترسيخ للفكرة القائلة إن "النصر" في كرة القدم لا يكتمل إلا بنغمة كلاسيكية خالدة، تُضفي على لحظة رفع الكأس صبغةً تاريخيةً لا تمحوها الأيام.