كأس العالم 2026 في عيون أصحاب الهمم «فيديو»



تسيطر أجواء كأس العالم 2026 على الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم، وتبرز بوصفها اللغة المشتركة التي تجمع كل الفئات، فلا فرق في عشق وشغف كرة القدم بين أصحاء أو أصحاب الهمم.



وتحتل كرة القدم جانباً مهماً من حياة أصحاب الهمم، إذ لا تقتصر علاقتهم بالرياضة على المشاركة في المنافسات والتدريبات الخاصة برياضة أصحاب الهمم فقط، بل تمتد إلى متابعة الأحداث الكروية العالمية والتفاعل معها بشغف وحماس.



ويجمع شغف كرة القدم أصحاب الهمم الذين لا تختلف أحاديثهم عن أحاديث الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم مع أجواء مونديال 2026 المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

محمد التاجر الشامسي، لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم، والبطل الإماراتي في رياضة الفروسية، أحد هؤلاء الأبطال الذين عبروا عن شغفهم بكرة القدم، كاشفاً عن أن الأسطورة ليونيل ميسي هو نجمه المفضل كونه أفضل لاعب في العالم.



وقال الشامسي: «أحب كرة القدم كثيراً، وأشجع منتخب الأرجنتين في كأس العالم، وأتمنى أن تحقق لقب المونديال». وأضاف الشامسي بعفوية: «أعشق ميسي فهو لاعب ممتع، وأحب مشاهدته دائماً، وأتمنى أن يستمر في الملاعب ويحقق المزيد من البطولات».



ويعد الشامسي أحد الأبطال الذين حققوا إنجازات كبيرة على مسرح بطولات أصحاب الهمم في رياضة الفروسية، وذلك منذ ظهوره الذهبي الأول في الألعاب العالمية بشنغهاي عام 2002، ثم في أثينا 2011، ولوس أنجلوس 2014، والألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019، إلى جانب العديد من الميداليات في المحافل القارية والإقليمية والدولية.



من جانبه، كشف محمد سالم سليمان، لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم، عن أنه يشجع المنتخب البرازيلي، ويأمل أن يتوج بلقب كأس العالم 2026، مشيراً إلى أنه يحرص على متابعة كرة القدم، والدوريات الأوروبية، خاصة أنه من مشجعي برشلونة الإسباني.



وقال: «أتابع كرة القدم باستمرار، وألعبها في بعض الأحيان، بالطبع أشجع منتخب البرازيل في كأس العالم الحالية، وأتمنى أن تتوج باللقب». وأضاف: «كأس العالم لن يكون سهلاً، خاصة أن هناك العديد من المنتخبات القوية، فلا يمكن الاستهانة بأي منتخب».



وأكد أن نادي برشلونة الإسباني يحتل مكانة خاصة لديه، موضحاً: «برشلونة في القلب، وأحرص دائماً على متابعته، وكذلك متابعة الدوريات الأوروبية ومباريات دوري أبطال أوروبا». وشدد محمد سليمان على أن كأس العالم تمثل مناسبة استثنائية، حيث يحرص على مشاهدة المباريات ومتابعة أخبار المنتخبات والنجوم.